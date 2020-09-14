Украинский автопром: выпуск автотранспортных средств упал в 5,5 раза

На украинских заводах в августе было произведено 121 ед. автотранспортных средств, что в 5,5 раз меньше, чем в том же месяце прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Напомним, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. ед. автотранспорта.
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Августовская сборка легковых автомобилей уменьшилась почти в 15 раз до 38 шт. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжал формировать завод Еврокар.
О производстве в августе коммерческих автомобилей не отчиталось ни одно предприятие.
В то же время выпуск автобусов вырос на 2,5% до 83 шт.
Где изготовили больше всего автобусов:
Сколько выпущено с начала года:
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