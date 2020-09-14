Украинский автопром: выпуск автотранспортных средств упал в 5,5 раза

На украинских заводах в августе было произведено 121 ед. автотранспортных средств, что в 5,5 раз меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Напомним, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. ед. автотранспорта.

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Августовская сборка легковых автомобилей уменьшилась почти в 15 раз до 38 шт. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжал формировать завод Еврокар.

О производстве в августе коммерческих автомобилей не отчиталось ни одно предприятие.

В то же время выпуск автобусов вырос на 2,5% до 83 шт.

Где изготовили больше всего автобусов:

Черниговский автозавод – 30 шт;

«Черкасский автобус» выпустил 25 шт;

«Богдан» сообщил о 16 автобусах;

на ЗАЗ е произвели 7 шт;

5 шт. выпустил Часовоярский автобусный завод.

Сколько выпущено с начала года:

всего с начала 2020 года в Украине было произведено 2243 ед. автотранспортных средств, что на 47% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года;

легковых автомобилей – 1821 шт. (-50%);

коммерческих – 28 шт. (-65%);

автобусов – 394 шт. (-26%).

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