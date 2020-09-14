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Новый руководитель "Укрзализныци" планирует снижать тарифы на грузовые перевозки

Новый руководитель "Укрзализныци" планирует снижать тарифы на грузовые перевозки

В АО “Укрзализныця” планируют уменьшать тарифы на грузовые перевозки по некоторым направлениям.

Об этом сказал председатель правления компании Владимир Жмак в ходе круглого стола в Европейской бизнес-ассоциации.

“Тезис о том, что нужно везде увеличивать тарифы (на грузовые перевозки. – Ред.), ошибочен, потому что у нас будут направления, где мы будем уменьшать тарифы”, – отметил Жмак.

Он объяснил, что планирует, в частности, увеличить долю грузовых перевозок зерна по железной дороге в порт в Одессе.

“Для этого, я предполагаю, нужно будет уменьшать тарифы, а не только их увеличивать”, – добавил глава УЗ.

По словам Жмака, сейчас в компании работают над подготовкой экономического обоснования новых тарифов.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году директор по развитию УЗ Андрей Рязанцев заявил, что тариф на грузовые перевозки “Укрзализныцей” недооценен в 2-3,5 раза и будет расти.
  • В марте 2019 г. УЗ повысила тарифы на грузоперевозки на 14,2%.
  • АО “Укрзализныця” в августе 2020 перевезло 3,7 млн тонн зерновых, что на 8,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было перевезено 3,4 млн тонн. Также в августе были увеличены объемы погрузки каменного угля, удобрений, цемента, строительных грузов.
По материалам УКРИНФОРМ
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