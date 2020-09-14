Новый руководитель "Укрзализныци" планирует снижать тарифы на грузовые перевозки

В АО “Укрзализныця” планируют уменьшать тарифы на грузовые перевозки по некоторым направлениям.
Об этом сказал председатель правления компании Владимир Жмак в ходе круглого стола в Европейской бизнес-ассоциации.
“Тезис о том, что нужно везде увеличивать тарифы (на грузовые перевозки. – Ред.), ошибочен, потому что у нас будут направления, где мы будем уменьшать тарифы”, – отметил Жмак.
Он объяснил, что планирует, в частности, увеличить долю грузовых перевозок зерна по железной дороге в порт в Одессе.
“Для этого, я предполагаю, нужно будет уменьшать тарифы, а не только их увеличивать”, – добавил глава УЗ.
По словам Жмака, сейчас в компании работают над подготовкой экономического обоснования новых тарифов.
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