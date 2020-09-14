Audi A3 Sportback теперь может работать на автогазе

Компания Audi официально представила хэтчбек A3 Sportback, который работает на автогазе (или биометане). Продажи Audi A3 Sportback 30 g-tron в Европе начнутся в ближайшее время.

Топливо хранится в трех ёмкостях, которые находятся в задней части автомобиля. Автогаза хватает для того, чтобы проехать примерно 445 км.

Есть резервный бензобак для бензина. Этот вид топлива нужен для запуска двигателя при низких температурах. Кроме того, бензин пригодится, если закончится автогаз.

Audi A3 Sportback 30 g-tron

Audi A3 Sportback 30 g-tron внешне ничем не отличается от стандартной версии. У него под капотом располагается 2,5 л двигатель с турбонаддувом мощностью 131 л.с. и 200 Нм крутящего момента, который работает вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 9,7 секунды при максимальной скорости 211 км/ч.

Серийное производство Audi A3 Sportback, работающего на автогазе, начнется осенью нынешнего года. Он будет стоить от 30 700 евро. Audi такой хэтчбек будет продавать не во всех странах. Например, в РФ он не появится.