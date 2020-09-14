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Peugeot 108 переделают в субкомпактный кроссовер (фото)

Peugeot 108 переделают в субкомпактный кроссовер (фото)

Peugeot не планирует выпускать новое поколение сити-кара Peugeot 108. Вместо него появится новый субкомпактный кроссовер, который, возможно, будет называться Peugeot 1008.

Peugeot 108 дебютировал в 2014 году. С тех пор интерес к сити-карам заметно снизился, поэтому автопроизводители постепенно от них отказываются. Например, Skoda больше не выпускает Citigo.

Peugeot тоже пошел по этому пути. Вместо Peugeot 108 французы сделают маленький кроссовер на платформе CMP. Его длина будет 4 150 мм, что на 155 мм меньше, чем длина Peugeot 2008 второго поколения.

В продаже Peugeot 1008 появится в конце 2021 года или в начале 2022 года. Сколько он будет стоить – пока не известно. Видимо, это будет самый недорогой кроссовер в линейке Peugeot.

По материалам autonews.ua
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