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Названы главные особенности неанонсированной раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 2

Названы главные особенности неанонсированной раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 2

Этим летом Samsung представила обновлённую версию складного смартфона Galaxy Z Flip, получившую поддержку 5G и более производительное железо. Вскоре же, по данным сетевых источников, компания выпустит полноценный сиквел гибкой раскладушки — Galaxy Z Flip 2. Инсайдеры уже назвали ключевые технические характеристики неанонсированного устройства, которое, как ожидается, получит ряд существенных отличий от предыдущей модели.

Информатор из Вьетнама сообщил в своём Twitter-блоге, что сравнительно с актуальной моделью Galaxy Z Flip 2 получит увеличенный внешний дисплей.

Он также заявил, что основной экран аппарата обзаведётся дополнительным слоем из ультратонкого стекла (UTG) и модернизированным шарниром.

Кроме того, источник приписывает ещё не представленному гаджету аккумулятор увеличенной ёмкости и, предположительно, повышенную частоту обновления экрана.

Технические характеристики и особенности дизайна новинки инсайдер не уточнил. Сама Samsung пока не анонсировала расширения серии гибких смартфонов — возможная дата презентации и стоимость второй ревизии сгибаемого аппарата по-прежнему неизвестны.

По материалам 4PDA
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