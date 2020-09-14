Названы главные особенности неанонсированной раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 2

Этим летом Samsung представила обновлённую версию складного смартфона Galaxy Z Flip, получившую поддержку 5G и более производительное железо. Вскоре же, по данным сетевых источников, компания выпустит полноценный сиквел гибкой раскладушки — Galaxy Z Flip 2. Инсайдеры уже назвали ключевые технические характеристики неанонсированного устройства, которое, как ожидается, получит ряд существенных отличий от предыдущей модели.
Информатор из Вьетнама сообщил в своём Twitter-блоге, что сравнительно с актуальной моделью Galaxy Z Flip 2 получит увеличенный внешний дисплей.
Он также заявил, что основной экран аппарата обзаведётся дополнительным слоем из ультратонкого стекла (UTG) и модернизированным шарниром.
Кроме того, источник приписывает ещё не представленному гаджету аккумулятор увеличенной ёмкости и, предположительно, повышенную частоту обновления экрана.
Технические характеристики и особенности дизайна новинки инсайдер не уточнил. Сама Samsung пока не анонсировала расширения серии гибких смартфонов — возможная дата презентации и стоимость второй ревизии сгибаемого аппарата по-прежнему неизвестны.
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