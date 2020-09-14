Рада приняла за основу законопроект о снижении НДС для агросектора до 14%

Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла за основу с сокращением срока подготовки ко второму чтению законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для агросектора с 20% до 14%.
Документ в первом чтении поддержали 233 нардепа.
Законопроект, в частности, устанавливает ставку налога на добавленную стоимость в 14% по операциям поставки и ввоза в Украину следующей сельхозпродукции: 0102 (крупный рогатый скот, живой); 0103 (свиньи живые); 0401 (в части цельного молока), 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1204 00 (семена льна), 1205 (семена рапса и кользы), 1206 00 (семена подсолнечника), 1207 (семена и плоды других масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).
“В первую очередь такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, что, в свою очередь, позволит снизить стоимость сырья на сумму снижения НДС для переработчиков такой продукции, при этом снижение ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур и цельного молока в целом не приведет к потерям бюджета, поскольку эти товары не реализуются конечному производителю, который является фактическим плательщиком НДС”, – заявил во время презентации законопроекта председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.
В пояснительной записке со ссылкой на анализ UCAB на основании данных USDA и операторов рынка по отдельным видам масличных и зерновых культур говорится, что снижение ставки НДС с 20% до 14% не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС ни для одной из заинтересованных сторон (государство/предприятие).
Подчеркивается, что перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% затрат при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя.
Авторы законопроекта также убеждают, что исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств, так называемые “скрутки”.
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