0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 159 0

Укрпочта выставила на торги гостиницу на 4 тыс. кв. м. Стартовая цена – 80 млн грн

Укрпочта выставила на торги гостиницу на 4 тыс. кв. м. Стартовая цена – 80 млн грн

Государственная “Укрпочта” выставила на аукцион гостиницу в Буче под Киевом площадью более чем 4 тыс. кв. м.

Об этом сообщил глава национального почтового оператора Игорь Смелянский в FACEBOOK.

По его словам, локация объекта очень хорошая, а начальная стоимость составляет 80 млн грн.

“Ждем покупателей и увеличения цены. Хороший объект, но надо выходить из гостиничного бизнеса или девелоперского бизнеса в логистический”, – заявил Смелянский.

Согласно данным, опубликованным на “Prozorro.Продажи”, этот объект находится на улице Институтской, 22. На торги лот выставляется впервые. Минимальный шаг аукциона – 1,61 млн грн, гарантийный взнос – 4,02 млн грн. Торги пройдут 12 ноября в 11:22.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.