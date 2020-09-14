Укрпочта выставила на торги гостиницу на 4 тыс. кв. м. Стартовая цена – 80 млн грн

Государственная “Укрпочта” выставила на аукцион гостиницу в Буче под Киевом площадью более чем 4 тыс. кв. м.
Об этом сообщил глава национального почтового оператора Игорь Смелянский в FACEBOOK.
По его словам, локация объекта очень хорошая, а начальная стоимость составляет 80 млн грн.
“Ждем покупателей и увеличения цены. Хороший объект, но надо выходить из гостиничного бизнеса или девелоперского бизнеса в логистический”, – заявил Смелянский.
Согласно данным, опубликованным на “Prozorro.Продажи”, этот объект находится на улице Институтской, 22. На торги лот выставляется впервые. Минимальный шаг аукциона – 1,61 млн грн, гарантийный взнос – 4,02 млн грн. Торги пройдут 12 ноября в 11:22.
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