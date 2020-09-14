ФРС будет удерживать нулевую ставку, пока инфляция в США не превысит 2%

Федеральная резервная система (ФРС, центробанк США) сохранила базовую учетную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне около нуля (от 0% до 0,25% годовых) и пообещала удерживать ее такой до тех пор, пока инфляция в течение некоторого времени не достигнет умеренного превышения целевого показателя в 2%.
Об этом американский регулятор сообщил в своем релизе.
В ФРС утверждают, что процентные ставки останутся на прежнем уровне как минимум до 2023 года, а инфляция за это время не превысит 2%, передает MarketWatch.
В ФРС прогнозируют сокращение экономики на 3,7% в этом году, что намного меньше, чем прогнозировалось в июне (тогда в регуляторе полагали, что американская экономика сократится на 6,5%), а безработица, которая в августе составила 8,4%, к концу года понизится до 7,6%.
“Пандемия COVID-19 вызывает огромные трудности в США и во всем мире. Экономическая активность и занятость повысились в последние месяцы, но остаются значительно ниже уровня начала года. Более слабый спрос и значительно более низкие цены на нефть сдерживают рост потребительских цен. Общие финансовые условия улучшились за последние месяцы, отчасти благодаря мерам политики поддержки экономики, кредитования домохозяйств и предприятий США”, – говорят в ФРС.
В прошлом месяце ФРС объявила об изменениях в денежно-кредитной политике, направленных на компенсацию многолетней низкой инфляции и на то, чтобы обеспечить рост числа рабочих мест как можно дольше. Американский центробанк также начал переходить от стабилизации финансовых рынков к стимулированию экономики, объявив о сохранении текущих закупок гособлигаций, по крайней мере, на нынешнем уровне в $120 млрд в месяц.
Фондовый рынок США после публикации заявления ФРС прибавил в росте, тогда как доходность более долгосрочных казначейских ценных бумаг выросла. Доллар немного укрепился по отношению к корзине валют основных торговых партнеров, сообщает Голос Америки. Медианный прогноз ФРС предполагает повышение ставки до 2,5% в долгосрочной перспективе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство предлагает увеличить налог на дорогие автомобили10 ч. назад - 1475 9
Коболев сказал, какими будут платежки за газ зимой для украинцев11 ч. назад - 2274 4
Ассоциации ВИЭ будут защищать зеленую энергетику от Коломойского7 ч. назад - 307 3
Новые зарплаты, пенсии и рост цен: чего ждать украинцам от бюджета-20219 ч. назад - 706 3
Третьякова раскрыла нюансы повышения пенсионного возраста7 ч. назад - 1492 2
6 горячих вакансий с зарплатой от 50 000 гривен12 ч. назад - 27779
Коболев сказал, какими будут платежки за газ зимой для украинцев11 ч. назад - 2274 4
Названы наиболее востребованные специалисты на рынке труда (инфографика)7 ч. назад - 1585
Третьякова раскрыла нюансы повышения пенсионного возраста7 ч. назад - 1492 2
Правительство предлагает увеличить налог на дорогие автомобили10 ч. назад - 1475 9
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров10 ч. назад - 259
Apple представила новый iPad і iPad AirВчера, 10:10 - 346 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 2588 8
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 601
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 495