ФРС будет удерживать нулевую ставку, пока инфляция в США не превысит 2%

Федеральная резервная система (ФРС, центробанк США) сохранила базовую учетную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне около нуля (от 0% до 0,25% годовых) и пообещала удерживать ее такой до тех пор, пока инфляция в течение некоторого времени не достигнет умеренного превышения целевого показателя в 2%.

Об этом американский регулятор сообщил в своем релизе.

В ФРС утверждают, что процентные ставки останутся на прежнем уровне как минимум до 2023 года, а инфляция за это время не превысит 2%, передает MarketWatch.

В ФРС прогнозируют сокращение экономики на 3,7% в этом году, что намного меньше, чем прогнозировалось в июне (тогда в регуляторе полагали, что американская экономика сократится на 6,5%), а безработица, которая в августе составила 8,4%, к концу года понизится до 7,6%.

“Пандемия COVID-19 вызывает огромные трудности в США и во всем мире. Экономическая активность и занятость повысились в последние месяцы, но остаются значительно ниже уровня начала года. Более слабый спрос и значительно более низкие цены на нефть сдерживают рост потребительских цен. Общие финансовые условия улучшились за последние месяцы, отчасти благодаря мерам политики поддержки экономики, кредитования домохозяйств и предприятий США”, – говорят в ФРС.

В прошлом месяце ФРС объявила об изменениях в денежно-кредитной политике, направленных на компенсацию многолетней низкой инфляции и на то, чтобы обеспечить рост числа рабочих мест как можно дольше. Американский центробанк также начал переходить от стабилизации финансовых рынков к стимулированию экономики, объявив о сохранении текущих закупок гособлигаций, по крайней мере, на нынешнем уровне в $120 млрд в месяц.

Фондовый рынок США после публикации заявления ФРС прибавил в росте, тогда как доходность более долгосрочных казначейских ценных бумаг выросла. Доллар немного укрепился по отношению к корзине валют основных торговых партнеров, сообщает Голос Америки. Медианный прогноз ФРС предполагает повышение ставки до 2,5% в долгосрочной перспективе.