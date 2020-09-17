Алексей Другов: варианты для инвестиций в 2020 году. Часть 1

Несмотря на коронакризис и нестабильную экономическую ситуацию в Украине, происходит прирост депозитов населения в банках и восстанавливается спрос на недвижимость. Это указывает на заинтересованность украинцев во временном размещении свободных средств (инвестировании). И какие сейчас существуют возможности у украинцев для этого? Как меняется рынок во время кризиса, что будет после него? Где можно заработать высокий уровень дохода, при этом сильно не рискуя?

Мною было проанализировано большинство доступных в Украине возможностей для вложения средств, их критерии, доходность и риски.

Возможность 1. Банковские депозиты

Депозит – самый распространенный путь получить дополнительный доход в Украине на свои средства, известный и проверенный временем. Конечно, мы еще помним массовые закрытия банков 2014-2017 годов, а кое-кто и образца середины 90-х годов прошлого века – начала 2000-х этого. Но риски в этом случае на самом деле довольно низкие. Существует Фонд гарантирования вкладов физических лиц, гарантирующий сумму до 200 тысяч гривен на одного вкладчика, который в течение 20-30 дней вернет ваши средства в случае банкротства банка.

Депозиты можно разместить в гривне, долларах США и евро. Доход по таким депозитам будет разным. Первое, что при этом стоит понимать – то что не имеет значения, в какой валюте у вас средства перед размещением депозита. Ее можно обменять с минимальными затратами и разместить депозит в той валюте, которая вам больше импонирует.

По гривневым депозитам ставки значительно выше, но существует риск девальвации (обесценения стоимости, снижения курса гривны). Точно, каким будет курс гривны к доллару или евро через год, вам не скажет никто, не поможет и курс, заложенный в бюджет и тому подобное. Можно лишь сказать, в течение последних 5 лет значительно выгоднее было размещать депозиты в гривне (ставки в разы выше).

Относительно ставок. По состоянию на начало сентября 2020 года по депозитам в украинских банках, если вы, для примера, положите 50 тысяч гривен на 6 месяцев, можно получить от 5 до 11 процентов годовых. Это от 1006,25 грн до 2213,75 грн чистыми за весь этот период – при выплате процентов банк удержит с вас налог на доходы физических лиц и военный сбор – вместе 19.5% от суммы дохода.

При этом не нужно самостоятельно подавать декларацию о доходах, банк выступает вашим агентом. Если срок будет длиннее, а сумма больше – процентная ставка по вкладу, как правило, немного выше – на 1-1,5 процента годовых.

Ставки по депозитам в украинских банках постоянно снижаются, а из американской и европейской практики они должны были быть соразмерными с уровнем инфляции (до 5% годовых).

Если вы положите вклад в долларах США или евро, ставки будут значительно ниже – от 0,2 % до 3 % годовых. Кроме того, с дохода банк снимет такой же процент налогов и сборов. То есть конечный ваш доход составит от 0,16 до 2,4 процента годовых. На вклад в 5000 долларов, размещенный на полгода, вы сможете заработать от 4 до 60 долларов США. Ставки по депозитам в евро еще ниже. Валютные депозиты также гарантируются Фондом гарантирования вкладов.

Итак, плюсы банковских депозитов:

- Удобство, распространенность, ставка дохода в случае гривневых депозитов выше инфляции, гарантия возврата в случае банкротства банка в сумме до 200 тысяч гривен, отсутствие комиссий банка.

Но существуют и минусы:

- Ликвидность – депозиты вы не сможете забрать до срока их окончания (если это не предусмотрено в договоре); риск девальвации для депозитов в гривне – то есть рост курса доллара и евро, и как следствие обесценивание сбережений; низкий уровень доходности по валютным депозитам; риск потери средств в случае банкротства банка, если сумма превышала 200 тысяч гривен на одно лицо в одном банке.

Лайфхаки или некоторые советы, которые позволят вам избежать ошибок или более разумно разместить ваши средства в банке:

1. Не кладите в один банк более 200 тысяч гривен, если имеете больше – разделите их между двумя банками или оформите в том же на мужа, жену, детей и тому подобное.

2. Предусматривайте возможность досрочного возврата средств при заключении депозита. Вы потеряете в процентной ставке и не будете привязаны к данному банку до конца соглашения.

3. Ставки по депозитам постоянно снижаются, поэтому есть смысл открывать небольшие депозиты, пока ставки выше, а потом их пополнять (сумма и условия пополнения должны быть предусмотрены в соглашении).

4. Не выбирайте банк с самыми высокими ставками – возможно, у него проблемы с ликвидностью, которые, не дай Бог, могут привести к банкротству. До 200 тысяч гривен вам вернут через Фонд гарантирования вкладов (если банк является его участником, о чем нужно спросить менеджера), но вы потеряете время и будете иметь немало стресса.

5. Всегда выбирайте выплату процентов ежемесячно, ставки в основном те же, а риски инфляции и девальвации несколько ниже. Захотите – можете добавить эти проценты к вкладу (что нужно отметить в договоре) – заработаете немножко больше.

Возможность 2. Депозиты в кредитных союзах и финансовых компаниях

Нужно отметить, что принимать депозиты в Украине имеют право не только банки, но и некоторые другие финансовые посредники. Многие из них предлагают значительно более высокие ставки – можно встретить и 50%, и 250% годовых.

На этом хорошие новости для вкладчиков, как правило, заканчиваются. Вклады в кредитных союзах и финансовых компаниях не гарантирует Фонд гарантирования вкладов физических лиц, а рыночные реалии часто приводят к банкротствам данных учреждений. То есть вы реально рискуете потерять свои средства. Можно привести пример B2B Jewelry, который на слуху в последнее время.

Отметим, что меньшим является риск при вложении средств в кредитные союзы. Часто они работают только с ограниченным кругом клиентов, которые знают об их реальном финансовом положении, имеют значительный опыт работы. Их работники обязаны проходить профессиональные обучения. Но риск потери средств все равно выше, чем при банковских депозитах.

Если вы хотите положить в эти финансовые учреждения депозит, выбирайте только известные вам компании или союзы, которые работают на рынке уже долгое время и вы лично знакомы с их деятельностью, работниками и тому подобное. Хотя это не сможет гарантировать вам возврат средств. Однозначно не поддавайтесь на предложения по выплате 50, 100 и более процентов годовых. Это, скорее всего, финансовая пирамида, и вам, наверное, не нужно становиться ее участником. Сможет ли это компенсировать более высокая процентная ставка – решать уже вам.

Возможность 3. Инвестируем в ОВГЗ и облигации других эмитентов

Облигации – это обязательство одного лица другому одолжить и вернуть средства в определенное время и с определенными процентами (купоном). Это также ценная бумага, обращение которой регулируется государством. Ее можно покупать и продавать на рынке.

Каковы же украинские реалии и какие облигации можно и есть смысл покупать?

*_1. Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)._ * Это долговые обязательства государства Украина. Они бывают гривневые или номинированные в долларах, евро. Их часто рекламируют для приобретения финансовые компании и некоторые банки. Рассмотрим, в чем их преимущества и недостатки, по сравнению с депозитами.

Относительно преимуществ:

- с них, в отличие от депозитов, не взимаются налоги, и их ставка (купон) является процентом, который вы получите на руки;

- они бывают разных сроков – от 3 месяцев до десятков лет, а ставка является фиксированной (не меняется на протяжении срока обращения). То есть если вы купили ОВГЗ в 2019 году со ставкой 14,75 годовых в гривне с погашением в 2025 году (номиналом 1 тысяча грн), то вы дважды в год будете получать по 73,75 гривны дохода до 2025 года;

- их можно всегда довольно быстро реализовать, хоть вы и потеряете, как правило, до 5% стоимости. Их можно предоставить в залог – если получаете заем, подарить и тому подобное. Их стоимость на рынке меняется в зависимости от ситуации. И в некоторых случаях, продав их, можно получить больше, чем вы за них заплатили при покупке, но их цена может оказаться и меньше, чем вы за них заплатили;

- ОВГЗ гарантируются государством, поэтому считается, что это наименее рисковые инструменты инвестирования. Хотя существуют примеры, когда государства объявляли дефолт и не платили по ним (недавно это сделала Аргентина);

- довольно высокие ставки доходности. По состоянию на август, инвестировав в ОВГЗ можно получить доходность до 10,5% в гривне; 5,5% в долларах; около 5% в евро. Это существенно выше, чем ставки на банковские депозиты, особенно если это касается валюты.

Недостатки:

- этот инструмент мало известен среди украинцев – лишь примерно 1% ОВГЗ приобрели частные инвесторы, все остальные — коммерческие банки, НБУ, финансовые компании;

- сумма инвестирования. Если вы планируете приобрести ОВГЗ, ориентируйтесь на минимальную сумму в эквиваленте 10 тысяч долларов США;

- за покупку или же продажу ОВГЗ нужно платить комиссии. Если вы обратитесь в банк, то они будут достаточно большими (по сути смысла вкладывать меньше, чем миллион гривен у вас не будет), но есть много финансовых компаний, которые их реализуют, и ставки комиссии могут быть и 200 грн за операцию, а за хранение нужно будет оплачивать около 30 гривен в месяц;

- проценты платятся раз в полгода, а не ежемесячно, как при банковском депозите.

2. Облигации частных эмитентов (для примера «Новой почты»). К написанному выше можно лишь добавить, что:

- доходность по ним в основном выше, чем по ОВГЗ, но с доходов по ним взимается налог и военный сбор в общем размере 19,5%;

- никто не гарантирует возврат средств и уплату процентов по ним, включая Фонд гарантирования вкладов, то есть риски по ним значительно выше.

Подытоживая вышеприведенное, если вы запланировали инвестировать средства в сумме, не превышающей 250-275 тысяч гривен, можем вам дать такие советы.

1. Если вы хотите вкладывать в гривне, при сумме 200-275 тысяч, наверное, есть смысл выбрать банк с более высоким уровнем ставок и положить депозит (проценты ежемесячно, комиссии отсутствуют, есть Фонд гарантирования вкладов). Если сумма больше 200 тысяч – распределите ее между двумя банками или оформите как два депозита на разных лиц в одном.

Чем больше будет сумма вашей гривневой инвестиции, тем больше смысла вкладывать средства в гривневые ОВГЗ, а не в депозит. Процентная ставка там несколько выше.

2. Валютные ОВГЗ являются хорошей альтернативой валютным депозитам. Риски, по сути, не выше, а ставки существенно отличаются (в два – три раза выше).

Если вы можете положить на депозит 10 и более тысяч долларов или евро, есть смысл купить валютные ОЗДП. Конечно, можно эти инвестиции и комбинировать.

3. Если вы хотите положить деньги в кредитные союзы или финансовые компании – выбирайте только те, с работой которых вы знакомы и есть возможность получить средства обратно в случае возникновения у них финансовых проблем.

Алексей Другов, доктор экономических наук, профессор Национального Университета «Львовская политехника»