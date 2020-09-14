0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 566 0

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве (инфографика)

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве (инфографика)

С июня 2020 года медианная цена аренды квартир в Киеве начала расти. В последнем месяце лета она составила 11 долл. США/кв.м.

Об этом пишет портал СтройОбзор.

Стоимость аренды:

  • цена аренды квадратного метра в однокомнатных квартирах в августе составила 10 долл. США;
  • медианная цена двухкомнатных квартир – 9 долл. США/кв.м;
  • цена трехкомнатных квартир в августе 2020-го составила 10 долл. США/кв.м;
  • четырехкомнатных – 15 долл. США/кв.м.

Где дороже всего:

  • традиционно как в продаже, так и в аренде, самым дорогим районом Киева является Печерский. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 1100 долл. США/за объект, или 16 долл. США за кв.м;
  • на втором месте Шевченковский: арендодатели в этом районе просят 552 долл. США за квартиру ($11/кв.м.);
  • на третьем месте Голосеевский район – 502 долл. США за объект ($10/кв.м).

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 290 долл. США за квартиру, или 6 долл. США за кв.м.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог 🏡

Какие квартиры сдают, а какие ищут. В августе объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 39% от общего количества предложения сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам -38%, трехкомнатным – 18%. 5% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.

37% запросов от соискателей приходится на однокомнатные квартиры. 34% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатное жилье. Сложнее всего сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 3% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.