Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве (инфографика)

С июня 2020 года медианная цена аренды квартир в Киеве начала расти. В последнем месяце лета она составила 11 долл. США/кв.м.

Об этом пишет портал СтройОбзор.

Стоимость аренды:

цена аренды квадратного метра в однокомнатных квартирах в августе составила 10 долл. США ;

медианная цена двухкомнатных квартир – 9 долл. США /кв.м;

цена трехкомнатных квартир в августе 2020-го составила 10 долл. США /кв.м;

четырехкомнатных – 15 долл. США /кв.м.

Где дороже всего:

традиционно как в продаже, так и в аренде, самым дорогим районом Киева является Печерский. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 1100 долл. США /за объект, или 16 долл. США за кв.м;

на втором месте Шевченковский: арендодатели в этом районе просят 552 долл. США за квартиру ($11/кв.м.);

на третьем месте Голосеевский район – 502 долл. США за объект ($10/кв.м).

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 290 долл. США за квартиру, или 6 долл. США за кв.м.

Какие квартиры сдают, а какие ищут. В августе объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 39% от общего количества предложения сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам -38%, трехкомнатным – 18%. 5% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.

37% запросов от соискателей приходится на однокомнатные квартиры. 34% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатное жилье. Сложнее всего сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 3% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.