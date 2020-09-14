Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве (инфографика)

С июня 2020 года медианная цена аренды квартир в Киеве начала расти. В последнем месяце лета она составила 11 долл. США/кв.м.
Об этом пишет портал СтройОбзор.
Стоимость аренды:
Где дороже всего:
Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 290 долл. США за квартиру, или 6 долл. США за кв.м.
Какие квартиры сдают, а какие ищут. В августе объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 39% от общего количества предложения сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам -38%, трехкомнатным – 18%. 5% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.
37% запросов от соискателей приходится на однокомнатные квартиры. 34% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатное жилье. Сложнее всего сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 3% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.
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