По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (44,668 млн грн. и 31,838 млн грн. соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (31 и 36), максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,07-28,08 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 76,506 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1000 – 2 222
28,1000 – 55 000
28,0900 – 55 001
28,0900 – 77 777
28,0900 – 120 000
28,0800 – 99 999
28,0800 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,1100 – 100 000
27,1500 – 120 000
28,0800 – 20 000
28,0800 – 25 000
28,0800 – 60 000
28,1000 – 111 111
28,1000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9585 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9447 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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