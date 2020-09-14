По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (44,668 млн грн. и 31,838 млн грн. соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (31 и 36), максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,07-28,08 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 76,506 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1000 – 2 222

28,1000 – 55 000

28,0900 – 55 001

28,0900 – 77 777

28,0900 – 120 000

28,0800 – 99 999

28,0800 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,1100 – 100 000

27,1500 – 120 000

28,0800 – 20 000

28,0800 – 25 000

28,0800 – 60 000

28,1000 – 111 111

28,1000 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9585 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9447 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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