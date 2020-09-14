На 15 станциях метрополитена заменят старые турникеты на новые

Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто заплатил за проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро.

Об этом сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен” в Telegram.

Обновление турникетов запланировано на двух ветках столичного метрополитена.

Синяя ветка метро:

“Героев Днепра”;

“Оболонь”;

“Почайна”;

“Тараса Шевченко”;

“Контрактовая площадь”;

“Льва Толстого”;

“Лыбидская”.

Зеленая ветка метро:

“Кловская”;

“Дворец спорта”;

“Дружбы народов”;

“Выдубичи”;

“Славутич”;

“Осокорки”;

“Позняки”;

“Харьковская”.

Как теперь платить: турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

Справка Finance.ua:

Киевсовет предоставил гарантии Европейскому банку реконструкции и развития для заключения соглашения на 50 млн евро для покупки 50 новых вагонов метро.