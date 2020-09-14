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На 15 станциях метрополитена заменят старые турникеты на новые

На 15 станциях метрополитена заменят старые турникеты на новые

Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто заплатил за проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро.

Об этом сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен” в Telegram.

Обновление турникетов запланировано на двух ветках столичного метрополитена.

Синяя ветка метро:

  • “Героев Днепра”;
  • “Оболонь”;
  • “Почайна”;
  • “Тараса Шевченко”;
  • “Контрактовая площадь”;
  • “Льва Толстого”;
  • “Лыбидская”.

Зеленая ветка метро:

  • “Кловская”;
  • “Дворец спорта”;
  • “Дружбы народов”;
  • “Выдубичи”;
  • “Славутич”;
  • “Осокорки”;
  • “Позняки”;
  • “Харьковская”.

Как теперь платить: турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

Справка Finance.ua:

  • Киевсовет предоставил гарантии Европейскому банку реконструкции и развития для заключения соглашения на 50 млн евро для покупки 50 новых вагонов метро.

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По материалам Finance.UA
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