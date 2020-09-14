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В НБУ рассказали, что будут требовать от коллекторов

В НБУ рассказали, что будут требовать от коллекторов

Национальный банк готовит определенные требования к коллекторам. В частности, представляться и не звонить лицам, непричастным к долгу.

Об этом рассказала Ольга Гурбич, директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ, в эфире программы “Эспрессо Кошелек” с Александром Морщавкой на телеканале “Эспрессо”.

“Будут накладываться определенные требования недопущения грубого общения. А также — звонки лицам, которые к долгу никакого отношения не имеют, они впервые слышат от коллектора, что лицо имеет какую-то задолженность — и эти лица могут быть даже не в родственных связях с самим должником”, — сказала Гурбич.

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По ее словам, коллекторов обяжут общаться корректно.

“Начиная с того, что просто представиться – это не только элемент вежливости, но и также прозрачность деятельности самого коллектора”, — отметила директор департамента НБУ.

Что делать, если донимают коллекторы? 😱

Напомним, чаще всего украинцы подают жалобы на коллекторов из-за:

  • круглосуточного прозвона с коротким интервалом на телефонный номер должника, членов его семьи, коллег;
  • обработки личных данных третьих лиц, не имеющих отношения к кредиту и не дававших согласия на обработку личных данных;
  • распространения личных данных должников;
  • сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о должнике в мессенджерах, соцсетях.

Справка Finance.ua:

По материалам Espreso.tv
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