В НБУ рассказали, что будут требовать от коллекторов

Национальный банк готовит определенные требования к коллекторам. В частности, представляться и не звонить лицам, непричастным к долгу.

Об этом рассказала Ольга Гурбич, директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ, в эфире программы “Эспрессо Кошелек” с Александром Морщавкой на телеканале “Эспрессо”.

“Будут накладываться определенные требования недопущения грубого общения. А также — звонки лицам, которые к долгу никакого отношения не имеют, они впервые слышат от коллектора, что лицо имеет какую-то задолженность — и эти лица могут быть даже не в родственных связях с самим должником”, — сказала Гурбич.

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По ее словам, коллекторов обяжут общаться корректно.

“Начиная с того, что просто представиться – это не только элемент вежливости, но и также прозрачность деятельности самого коллектора”, — отметила директор департамента НБУ.

Напомним, чаще всего украинцы подают жалобы на коллекторов из-за:

круглосуточного прозвона с коротким интервалом на телефонный номер должника, членов его семьи, коллег;

обработки личных данных третьих лиц, не имеющих отношения к кредиту и не дававших согласия на обработку личных данных;

распространения личных данных должников;

сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о должнике в мессенджерах, соцсетях.

Справка Finance.ua:

Сергей Никифоров, исполнительный директор Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины, рассказал, что могут разрешить и запретить коллекторам в ближайшем будущем.