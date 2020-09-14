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Ассоциации ВИЭ будут защищать зеленую энергетику от Коломойского

Ассоциации ВИЭ будут защищать зеленую энергетику от Коломойского

Крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики Украины будут защищать законность действия зеленого тарифа в Украине от олигарха Игоря Коломойского, который с помощью депутатов инициировал представление в Конституционной суд о якобы незаконности зеленых тарифов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявили представители ассоциаций.

Соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный сообщил, что заказчиком такого представления является олигарх Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов (оба совладельцы группы “Приват”), Виктор Пинчук и другие олигархи.

“Кто сейчас грабит государственные шахты, “Центрэнерго”, “Энергоатом”, “Укрэнерго” и остальные государственные компании, тот и является заказчиком любых наездов на возобновляемую энергетику. Потому что она является альтернативной… Ферросплавное лобби Коломойского, а также Суркис, Боголюбов, Пинчук — это люди, которые не заинтересованы в развитии любой новой энергетики, заинтересованы лишь в грабеже существующей традиционной”, — сказал Тынный.

Он отметил, что представление 47 депутатов в Конституционный суд — это одна из попыток Коломойского не только ухудшить инвестиционный климат в Украине, но и избежать экстрадиции в США. При этом Тынный подчеркнул, что все ключевые ассоциации объединились и будут защищать интересы, показывать общую позицию в Конституционном суде.

Глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков напомнил, что из 47 депутатов более 20 голосовали за законопроект о снижении зеленых тарифов, что показывает о внешнем давлении на них для подписания представления.

“Большое количество компаний, которые руководствуются отдельными олигархами, продолжают использовать так называемую дешевую электроэнергию для своего бизнеса, закрывая вопрос на развитие чистой энергетики, на развитие всех условий для того, чтобы улучшить экологию в нашей стране. Получается так, что мир движется в одну сторону, Украина движется в обратном направлении. Это уже ухудшило инвестиционный климат”, — сказал Конеченков.

Директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк отметила, что все ассоциации рассчитывают на независимое и незаангажированое рассмотрение представление в Конституционном суде, а также на привлечение ассоциаций. По ее словам, в случае отмены зеленых тарифов пострадают все инвесторы в зеленую энергетику и даже будущие инвесторы, которые рассчитывали принимать участие в зеленых аукционах.

“От принятия решения Конституционного суда о признании неконституционным зеленого тарифа и вообще механизма поддержки зеленой энергетики, от этого пострадают именно бизнес, домохозяйства и инвесторы, которые заранее планируют участвовать в аукционах, которые не идут на механизм зеленого тарифа”, — сказала Гуменюк.

Представитель Ассоциации солнечной энергетики Украины Татьяна Лисовец сообщила, что ассоциация также присоединяется к защите зеленой энергетики в Конституционном суде. По ее словам, депутаты нарушают своими руками измененное законодательство, которое начало действовать с 1 августа, что также создает непонимание у инвесторов и они разочаровываются в гарантиях государства относительно инвестиционного климата и возврата инвестиций.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров и инвесторами в ВИЭ.

По материалам Дело
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