Нацбанк назвал банки, которые вскоре подключатся к BankID

До конца 2020 года вся первая десятка банков подключится к системе BankID НБУ.
О таких планах банков сообщил заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан в ходе круглого стола, проведенного онлайн «Финансовым клубом».
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«Мы планируем, что к концу этого года первая десятка банков станет участниками системы BankID. Мы смотрим на банки как на абонентов-идентификаторов, которые проводят идентификацию клиентов и готовы отдавать другим участникам системы идентификационные данные клиентов», – рассказал топ-менеджер НБУ.
При этом Алексей Шабан уточнил, что передача данных проводится только по инициативе и по согласию владельцев данных – физических лиц.
На текущий момент из десяти крупнейших банков подключили BankID только половина: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, ОТП Банк.
В презентации НБУ указано, что среди банков, находящихся на разных этапах подключения и интеграции с системой BankID, есть Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк.
Эти учреждения входят в топ-10 банков по активам, как и Укрэксимбанк, Укргазбанк и Ощадбанк.
В общем на текущий момент готовятся к подключению 10 банков, среди которых также в презентации НБУ упомянуты Правэкс Банк, Айбокс Банк и Окси Банк.
На сегодня в системе BankID НБУ участвуют 46 учреждений: 21 банк и 25 учреждений, которые предоставляют услуги, получая от банков идентификационные данные (из них 11 некоммерческих абонентов и 14 коммерческих).
21 банк – это менее трети от действующих 74 банков. «Но на эти банки приходится 87% держателей платежных карт», – подчеркнул Алексей Шабан.
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