Конгресс США обвинил Boeing в замалчивании важной информации о 737 MAX

Американская корпорация Boeing скрывала критически важную информацию как от регуляторов, так и от клиентов и пилотов Boeing 737 MAX о системе работы самолета, что привело к катастрофам двух пассажирских авиалайнеров.
Об этом говорится в докладе Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США, обнародованном в среду после нескольких месяцев расследования.
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“Boeing замалчивала важную информацию от Федерального управления гражданской авиации (FAA), а также своих клиентов и пилотов самолетов 737 MAX”, – отмечается в отчете.
В частности, речь идет о том, что компания скрывала данные о системе корректировки характеристик маневренности (MCAS), которую признали одной из главных причин катастроф пассажирских лайнеров. Поэтому пилоты не имели возможности узнать о потенциальных сложностях в работе оборудования самолетов и были не готовы к аварийным ситуациям.
Кроме того, в докладе отмечается, что процесс разработки и принятия в эксплуатацию самолета проходил ненадлежащим образом, в том числе в условиях влияния корпорации Boeing на контролирующий орган.
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