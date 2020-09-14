Новые зарплаты, пенсии и рост цен: чего ждать украинцам от бюджета-2021

Украинцев в 2021-м ждет повышение зарплаты на 30%, кроме того, в следующем году трижды пересчитают пенсии и урежут субсидии.
Об этом пишет OBOZREVATEL.
Повысят зарплаты и пенсии, но не всем:
Минимальную пенсию постепенно повысят с 1769 до 2100 грн.
Минимальные пенсии:
Максимальные пенсии:
Все пенсионеры старше 75 лет смогут получать дополнительно до 400 грн. С 2020 года такое же правило начало действовать для украинцев в возрасте от 80 лет. Кстати, доплаты для таких граждан продолжаться и в этом году (по 500 грн), но при условии, что их выплата не выше средней зарплаты.
Кроме того, с этого года начали индексировать выплаты ежегодно 1 марта. Индексация будет происходить как минимум на 50% уровня инфляции и 50% от роста зарплат.
Субсидии урежут:
Цены возрастут на 8,7%:
Как отмечает аналитик Владимир Мазуренко, прежде всего такая ситуация затронет украинцев с низкими доходами.
“Если посмотреть на структуру потребления, то мы увидим, что в первую очередь инфляция влияет на потребление наименее оплачиваемых. Я бы сказал, что стоит прежде всего о них и говорить”, – рассказывает Мазуренко.
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