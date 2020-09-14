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Новые зарплаты, пенсии и рост цен: чего ждать украинцам от бюджета-2021

Новые зарплаты, пенсии и рост цен: чего ждать украинцам от бюджета-2021

Украинцев в 2021-м ждет повышение зарплаты на 30%, кроме того, в следующем году трижды пересчитают пенсии и урежут субсидии.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Повысят зарплаты и пенсии, но не всем:

  • в новом бюджете предусмотрен рост зарплат и пенсий. Минималку повысят до 6000 грн в январе и до 6500 грн в июле;
  • вслед за этим возрастут и расходы на заработные платы бюджетников;
  • на 30% возрастут оклады в единой тарифной сетке с 1 января 2021 года до 2670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2893 гривен.

Минимальную пенсию постепенно повысят с 1769 до 2100 грн.

Минимальные пенсии:

  • с 1 января – 1769 грн;
  • с 1 июля – 1854 грн;
  • с 1 декабря – 1934 грн.

Максимальные пенсии:

  • с 1 января – 17 690 грн;
  • с 1 июля – 18 540 грн;
  • с 1 декабря – 19 340 грн.

Все пенсионеры старше 75 лет смогут получать дополнительно до 400 грн. С 2020 года такое же правило начало действовать для украинцев в ​​возрасте от 80 лет. Кстати, доплаты для таких граждан продолжаться и в этом году (по 500 грн), но при условии, что их выплата не выше средней зарплаты.

Кроме того, с этого года начали индексировать выплаты ежегодно 1 марта. Индексация будет происходить как минимум на 50% уровня инфляции и 50% от роста зарплат.

Субсидии урежут:

  • уже не первый год подряд в бюджете урезают расходы на субсидии. На этот раз они должны составить 36,6 млрд грн (в 2020 г. – 39,3 млрд);
  • формулу расчета субсидии изменили так, что каждой семье придется платить больше. А некоторым – на 500 грн больше. Нововведение вступило в силу, однако изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона;
  • все, кому назначена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. Например, если средний доход на одного человека – 3000, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода;
  • в новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент 20%. Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

Цены возрастут на 8,7%:

  • впервые за несколько лет в Украине значительно возрастут цены. Если ранее Национальный банк приближался к инфляции в 5%, то в следующем году “отпустит” ее до почти 9%. С одной стороны такой рост цен позволит улучшить показатели ВВП, а с другой, ударит по доходам наименее обеспеченных украинцев.

Как отмечает аналитик Владимир Мазуренко, прежде всего такая ситуация затронет украинцев с низкими доходами.

“Если посмотреть на структуру потребления, то мы увидим, что в первую очередь инфляция влияет на потребление наименее оплачиваемых. Я бы сказал, что стоит прежде всего о них и говорить”, – рассказывает Мазуренко.

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По материалам Обозреватель
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