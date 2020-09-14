Земельная реформа будет способствовать более активному кредитованию агропредприятий - НБУ

Земельная реформа даст дополнительный импульс для более активного кредитования аграрных предприятий.

Об этом шла речь на встрече НБУ с представителями Всемирного банка, сообщила пресс-служба Нацбанка в FACEBOOK.

Представители Национального банка отметили, что открытие рынка земли, формирование рыночных цен на аренду, а впоследствии и покупку земли, повышение надежности государственных реестров и обеспечения доступа к ним финансовых учреждений позволят использовать землю в качестве залога.

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“А это уже существенно упростит доступ аграриев к кредитам, что положительно скажется на развитии малых агропредприятий и будет стимулировать рост экономики”, – отметил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

В ходе встречи также обсуждались пути достижения преимуществ земельной реформы, в частности увеличение количества рабочих мест и благосостояния на сельских территориях, а также обеспечение защиты окружающей среды. Особое внимание при обсуждении уделили вопросу обеспечения доступа к финансированию малых и средних агропредприятий.