Земельная реформа будет способствовать более активному кредитованию агропредприятий - НБУ

Земельная реформа даст дополнительный импульс для более активного кредитования аграрных предприятий.
Об этом шла речь на встрече НБУ с представителями Всемирного банка, сообщила пресс-служба Нацбанка в FACEBOOK.
Представители Национального банка отметили, что открытие рынка земли, формирование рыночных цен на аренду, а впоследствии и покупку земли, повышение надежности государственных реестров и обеспечения доступа к ним финансовых учреждений позволят использовать землю в качестве залога.
Читайте также: Рада приняла за основу законопроект о совершенствовании господдержки аграриев
“А это уже существенно упростит доступ аграриев к кредитам, что положительно скажется на развитии малых агропредприятий и будет стимулировать рост экономики”, – отметил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
В ходе встречи также обсуждались пути достижения преимуществ земельной реформы, в частности увеличение количества рабочих мест и благосостояния на сельских территориях, а также обеспечение защиты окружающей среды. Особое внимание при обсуждении уделили вопросу обеспечения доступа к финансированию малых и средних агропредприятий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделкуВчера, 15:32 - 2102 10
СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставкамиВчера, 14:00 - 3640 5
Федоров хочет запустить проект по массовой ликвидации ненужных справокВчера, 12:30 - 1030 4
"Киевстар" поможет МФО проверять клиентовВчера, 11:30 - 2875 4
Глава Минюста рассказал, как в Украине собираются регулировать деятельность коллекторовВчера, 11:45 - 262 3
СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставкамиВчера, 14:00 - 3640 5
6 горячих вакансий с зарплатой от 50 000 гривен4 ч. назад - 2293
За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделкуВчера, 15:32 - 2102 10
Кабмин расширил возможности е-паспортаВчера, 15:00 - 1725
Владелец сети Novus покупает 100% «Билла-Украина»Вчера, 16:30 - 1269 1
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров2 ч. назад - 88
Apple представила новый iPad і iPad AirВчера, 10:10 - 276 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 2516 8
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 574
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 480