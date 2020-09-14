На строительство аэропорта Днепра должно уйти 2 миллиарда из бюджета - ОП

Обновленный аэропорт Днепра станет еще одним шагом государства на пути к цивилизованной и комфортной общественной жизни.
Это подчеркнули в Офисе Президента в FACEBOOK.
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“Вот очередной пример сегодня: в Днепре стартовали работы по строительству современного аэропорта. Вскоре вы увидите новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 километра, которая будет оснащена современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Необходимое финансирование для реализации проекта в объеме 2 млрд грн будет отображено в государственном бюджете следующего года”, – говорится в сообщении.
Параллельно начато строительство нового пассажирского и VIP-терминалов за счет частного инвестора, а также объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства нового аэродромного комплекса.
“Разбитые дороги, “уставшие” мосты, деградировавшие социальные объекты – это то, что всегда шокировало иностранных гостей в Украине и будто полностью устраивало отечественных политиков. Нас – не устраивает. Именно поэтому сейчас масштабно строятся и ремонтируются дороги и аэропорты, больницы и школы, спортивная инфраструктура. в следующем году добавим еще и объекты культурного наследия к нашей “Большой стройке”, – отметили в ОП.
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