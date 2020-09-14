Кабмин упростил получение единовременной материальной помощи

Правительство упростило процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и их законным представителям.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Постановлением приведен в соответствие механизм назначения и выплаты единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 16.05.2014 № 523-р “Некоторые вопросы предоставления административных услуг органов исполнительной власти через центры предоставления административных услуг” (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 15.07.2020 № 603).

Для чего это необходимо:

это позволит малообеспеченным лицам, лицам (детям) с инвалидностью подавать документы для назначения единовременной материальной помощи по их выбору или в органы социальной защиты населения, или в центр предоставления административных услуг.

Что определено:

распределение средств пропорционально численности лиц, получающих пенсию и/или государственную социальную помощь, не превышающую двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, проводится на основании не только данных Государственного предприятия “Информационно-вычислительный центр”, но и Пенсионного фонда Украины в порядке обмена информацией между Пенсионным фондом Украины и Минсоцполитики;

введена норма о предоставлении единовременной материальной помощи в пределах предусмотренных в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год бюджетных назначений для главного распорядителя средств на выплату такой помощи.

Справка Finance.ua:

16 сентября правительство также установило дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 и 80 лет, а также решил перечислять денежную помощь ежегодно со следующего года.

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