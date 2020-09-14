Кабмин упростил получение единовременной материальной помощи

Правительство упростило процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и их законным представителям.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Постановлением приведен в соответствие механизм назначения и выплаты единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 16.05.2014 № 523-р “Некоторые вопросы предоставления административных услуг органов исполнительной власти через центры предоставления административных услуг” (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 15.07.2020 № 603).
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