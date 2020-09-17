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Мировая экономика сократится на 4,5% в 2020 - ОЭСР

Мировая экономика сократится на 4,5% в 2020 - ОЭСР

В своем последнем экономическом прогнозе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указала, что мировая экономика сократится на 4,5% в этом году. В июньском прогнозе организация ожидала худшего результата – падение на 6%, передает CNBC.

В перспективе ОЭСР ожидает, что в 2021 году мировая экономика вырастет на 5%. Однако прогноз “остается неопределенным» из-за пандемии коронавируса.

Многие страны сейчас борются с ростом числа инфицирований, в результате которых власть может ввести новые ограничения в ближайшие недели, что усилит давление на мировую экономику.

«Объем производства быстро увеличился после ослабления ограничительных мер и повторного открытия предприятий, но темпы восстановления мировой экономики несколько снизились за летние месяцы», – заявили в ОЭСР.

В новом отчете организация также отмечает «значительные различия» между разными странами.

Ожидается, что в июне показатели Китая, США и еврозоны будут лучше, чем прогнозировалось до этого. Между тем, ожидания относительно роста в Индии, Мексике и Южной Африке ухудшились.

ОЭСР ожидает, что в 2020 году рост Китая составит 1,8%. КНР станет единственной страной, по оценкам организации, в которой ожидается рост. Экономика США, как прогнозируется, сократится на 3,8%, а еврозоны – на 7,9%.

Картина еще более неблагоприятна для Индии, Аргентины, Великобритании, ЮАР и Мексики, экономики которых, по прогнозам, упадут более чем на 10%.

По материалам Mind
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