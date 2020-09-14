Еврокомиссия планирует сократить выбросы парниковых газов на 55% до 2030 года

Еврокомиссия планирует сократить выбросы парниковых газов в странах ЕС на 55% до 2030 года.

Как пишет EURACTIV, об этом сегодня заявила президентк Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Такой цели планируют достичь в рамках “Европейского зеленого соглашения”, которое направлено на то, чтобы уже к середине столетия достичь “климатической нейтральности” экономики блока.

“Для нас 2030 год – это амбициозная, но достижимая цель, и это будет преимуществом для Европы. Оценка влияний четко продемонстрировала, что наша экономика и промышленность способны на это”, – заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, с 1990 года страны ЕС уже смогли сократить выбросы парниковых газов на 25%, при том что экономика выросла на 60%, а у нынешней Европы есть новейшие технологии, экспертные знания и финансовая поддержка для этого в рамках бюджета ЕС на следующие 7 лет.

Официально проект должны обнародовать 17 сентября.