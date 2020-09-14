OPPO запатентовала смарт-часы с оригинальным безрамочным дизайном

В ассортименте бренда OPPO уже есть умные часы, представленные в марте этого года. Но вскоре компания планирует выпустить новую модель аксессуара, отказавшись от прямоугольного корпуса в пользу классического круглого.
В сети уже появилась информация о новом патенте компании, описывающем дизайн оригинального безрамочного гаджета.
Сотрудники издания LetsGoDigital, изучив схематические изображения нового связанного с OPPO Watch патента, создали несколько реалистичных рендеров устройства.
Согласно источнику, часы получат круглый корпус со скруглёнными гранями, одну аппаратную кнопку и вращающийся элемент управления, а также дисплей, покрытый изогнутым 3D-стеклом.
Фото: nl.letsgodigital.org
Пока нет какой-либо официальной информации о дальнейших планах OPPO по выпуску нового поколения смарт-часов, но появившаяся в сети патентная документация может свидетельствовать о грядущем релизе устройства. Предположительные технические характеристики и цена гаджета пока неизвестны.
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