Кабмин согласовал новый образец водительских удостоверений

Кабинет Министров Украины принял проект постановления “Об утверждении образцов бланков и технических описаний бланков национального и международного удостоверений водителя, свидетельства о регистрации транспортного средства”.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в FACEBOOK.
“На сегодняшнем заседании правительство приняло проект постановления “Об утверждении образцов бланков и технических описаний бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины”, – написал Мокан.
По его словам, речь идет о необходимости разработки нормативно-правовой базы для обеспечения выдачи единого типового удостоверения водителя, которое соответствует европейским требованиям, и повышении уровня его защиты от подделок.
Также предлагается:
“Также правительство предлагает усовершенствовать процедуру предоставления справок для внутренних переселенцев. Кабмин принял проект постановления “О внесении изменений в Порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица”, – отметил Мокан.
Он сообщил, что документом предлагается ввести возможность отображения в электронном виде справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и реализации возможности подачи электронной копии такой справки поставщикам соответствующих услуг через мобильное приложение “Дія”.
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