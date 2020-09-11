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Кабмин согласовал новый образец водительских удостоверений

Кабмин согласовал новый образец водительских удостоверений

Кабинет Министров Украины принял проект постановления “Об утверждении образцов бланков и технических описаний бланков национального и международного удостоверений водителя, свидетельства о регистрации транспортного средства”.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в FACEBOOK.

“На сегодняшнем заседании правительство приняло проект постановления “Об утверждении образцов бланков и технических описаний бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины”, – написал Мокан.

По его словам, речь идет о необходимости разработки нормативно-правовой базы для обеспечения выдачи единого типового удостоверения водителя, которое соответствует европейским требованиям, и повышении уровня его защиты от подделок.

Также предлагается:

  • утвердить образцы и технические описания бланка национального удостоверения водителя, бланка международного водительского удостоверения, бланка свидетельства о регистрации транспортного средства, бланка временного регистрационного талона транспортного средства, а также образца опознавательного автомобильного знака Украины;
  • урегулирование вопросов, связанных с введением оформления и выдачи указанных документов.

“Также правительство предлагает усовершенствовать процедуру предоставления справок для внутренних переселенцев. Кабмин принял проект постановления “О внесении изменений в Порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица”, – отметил Мокан.

Он сообщил, что документом предлагается ввести возможность отображения в электронном виде справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и реализации возможности подачи электронной копии такой справки поставщикам соответствующих услуг через мобильное приложение “Дія”.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте.
  • Единственным основанием для временного изъятия водительского удостоверения является совершение административного правонарушения, за которое может быть наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством.

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По материалам Finance.UA
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