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Рыночная стоимость крупных финтех-компаний превысила капитализацию крупнейших банков

Рыночная стоимость крупных финтех-компаний превысила капитализацию крупнейших банков

Рыночная капитализация таких платежных систем, как Visa и MasterCard, превзошла стоимость крупнейших банков Уолл-стрит, даже несмотря на то, что их балансы по сравнению с банковскими остаются значительно меньшими.

Как сообщает CNBC, общая стоимость Square, Visa, PayPal и MasterCard составляет $1,07 трлн, а общая стоимость «большой шестерки» банков, в которую входят JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs, составляет менее $900 млрд.

Рыночная стоимость крупных финтех-компаний превысила капитализацию крупнейших банков.
Значительная часть прироста рыночной стоимости пришлась на 2020 год, поскольку инвесторы продолжают вознаграждать технологические компании, производящие программное обеспечение в условиях пандемии. Платежные компании за последние годы активизировали свое стремление к традиционному банковскому делу, за эту инициативу инвесторы вознаградили их дополнительным приростом акций.

Между тем, акции традиционных банков Уолл-стрит оказались под давлением из-за низких процентных ставок и опасений по поводу роста неплатежей по кредитам, поскольку экономика продолжает страдать во время пандемии COVID-19.

По материалам Mind
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