Украинцы в этом году привлекли более 1 миллиарда "теплых кредитов"

Программой “теплые кредиты” с начала 2020 года воспользовалось более 100 тыс. семей, которые привлекли более 1 млрд грн на термомодернизацию.
Об этом заявил в.и.о. главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Константин Гура, сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
“Среди действенных программ поддержки украинцев в вопросах энергосбережения и утепления домов – «теплые кредиты». В 2020 г. программой воспользовалось более 100 тыс. семей, привлекая более 1 млрд грн «теплых кредитов»», – сообщил Константин Гура.
Результаты за 6 лет работы программы:
Также Госэнергоэффективности при поддержке Минэнерго уже разработан и подан на рассмотрение правительства проект решения о продлении и расширении программы «теплых кредитов» на 2021 год.
«Кроме этого, инициирован и разработан законопроект, который позволит снять барьеры для ЭСКО-закупок и продолжить заключать энергосервисные договоры. В то же время работаем над расширением этого инструмента для модернизации объектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, электрических сетей и сетей природного газа», – отметил Гура.
Гура также обратил внимание на еще один актуальный вопрос – строительство пассивных зданий (NZEB). Их особенности – это близкий к нулевому уровень потребления энергии, класс энергетической эффективности выше С и использование энергии из возобновляемых источников.
«Строительство пассивных зданий набирает популярность в мире. Это начало совершенно новой жилищной политики, где преимуществами являются высокая энергоэффективность, комфорт, долговечность, экологичность. И к внедрению такого строительства нужно готовиться уже сейчас, создавая необходимые законодательные условия для рынка», – подчеркнул он.
Как получить “теплый кредит” физическому лицу:
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