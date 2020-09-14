Украинцы в этом году привлекли более 1 миллиарда "теплых кредитов"

Программой “теплые кредиты” с начала 2020 года воспользовалось более 100 тыс. семей, которые привлекли более 1 млрд грн на термомодернизацию.

Об этом заявил в.и.о. главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Константин Гура, сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

“Среди действенных программ поддержки украинцев в вопросах энергосбережения и утепления домов – «теплые кредиты». В 2020 г. программой воспользовалось более 100 тыс. семей, привлекая более 1 млрд грн «теплых кредитов»», – сообщил Константин Гура.

Результаты за 6 лет работы программы:

около 850 тыс. украинцев инвестировали более 8,6 млрд грн в энергоэффективные мероприятия;

государство предоставило 3,2 млрд грн софинансирования по “теплым кредитам”.

Также Госэнергоэффективности при поддержке Минэнерго уже разработан и подан на рассмотрение правительства проект решения о продлении и расширении программы «теплых кредитов» на 2021 год.

«Кроме этого, инициирован и разработан законопроект, который позволит снять барьеры для ЭСКО-закупок и продолжить заключать энергосервисные договоры. В то же время работаем над расширением этого инструмента для модернизации объектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, электрических сетей и сетей природного газа», – отметил Гура.

Гура также обратил внимание на еще один актуальный вопрос – строительство пассивных зданий (NZEB). Их особенности – это близкий к нулевому уровень потребления энергии, класс энергетической эффективности выше С и использование энергии из возобновляемых источников.

«Строительство пассивных зданий набирает популярность в мире. Это начало совершенно новой жилищной политики, где преимуществами являются высокая энергоэффективность, комфорт, долговечность, экологичность. И к внедрению такого строительства нужно готовиться уже сейчас, создавая необходимые законодательные условия для рынка», – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

Как получить “теплый кредит” физическому лицу:

найти нужный товар из допустимого перечня и взять у продавца счет-фактуру;

обратиться со счетом в Ощадбанк и подать заявку на оформление «теплого кредита». Банк проверит благонадежность заемщика и поставщика, а также товар на соответствие требованиям государственной программы;

если кредит одобрен, то оплатить первые 10% суммы, после чего банк перечислит деньги продавцу;

продавец доставляет (устанавливает) товар и подписывает с клиентом акт приема-передачи;

пойти с актом в банк, который снимет копии и отправит их вместе с заявкой на компенсацию в госагентство по вопросам энергоэффективности;

агентство рассчитает размер компенсации и через пару месяцев перечислит деньги банку. Банк перечислит деньги на счет клиента, и так тело кредита уменьшится на сумму компенсации.

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