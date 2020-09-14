«Самые тихие» автомобили в 2020 году

Автомобильные компании постоянно соревнуются, у кого лучше двигатель или чья коробка быстрее переключает передачи. Но если вас не особо интересуют динамические характеристики, а вам прежде всего важен комфорт в салоне?

Если речь идет об акустическом комфорте, то в таком случае нужно выбирать автомобиль с лучшей звукоизоляцией. А помочь вам в этом сможет подборка, составленная MMR.

Мы изучили европейские и американские исследования автомобилей на предмет шума в салоне и выбрали 10 моделей с самым комфортным с точки зрения акустики салоном. В десятку попали только те модели, которые либо официально представлены в Украине, либо достаточно популярны, чтобы их можно было без проблем купить у “серых” дилеров.

К последним, например, относятся электромобили Tesla, которые официально не продаются в Украине, но из-за высокого спроса достаточно активно завозятся в нашу страну.

Tesla Model S. Электрический привод стал новым оружием в войне против шума в салоне. И Tesla – один из пионеров в этой области. А Model S является флагманской моделью компании. Пожалуй, единственный звук, который вы услышите в этом электромобиле на скоростном шоссе, – это шум шин. Особенно если речь идет о 20-дюймовых колесах. Но езда по городу будет проходить практически в идеальной тишине.

Также у Model S очень хорошая аэродинамика. А это значит, что ветер вам тоже не будет досаждать своим шумом.

В целом, любая модель Tesla отличается хорошим уровнем звукоизоляции. Итак, любители тишины могут не ограничивать свой выбор только «эской».

Jaguar I-Pace. Jaguar I-Pace – еще один электромобиль в нашей подборке, который эксперты хвалят за хороший уровень звукоизоляции.

I-Pace – первый электромобиль Jaguar. И один из немногих электрокаров, который представлен в Украине официально. Автомобиль представляет собой премиальный кроссовер с отличным комфортным салоном. Тишина в салоне сохраняется даже на высоких скоростях.

Электронные помощники и подвеска работают так, что проблем с шумом в салоне не возникает даже в комплектациях с большими колесами.

Porsche Taycan. Taycan – первый электромобиль Porsche. И, как и любой другой электромобиль, он тихий по умолчанию. К тому же речь идет об автомобилях класса «люкс». А это значит, что над звукоизоляцией здесь работали лучшие специалисты.

Porsche Taycan так же, как и Jaguar I-Pace, представлен в Украине официально.

Топовая версия «Тайкана» оснащается батареей емкостью 96 кВт*ч, что можно сравнить c Tesla Model S. Аккумулятор можно зарядить за пять часов. А на быструю зарядку до 80% уйдет всего 15 минут.

Mercedes S-Class. S-Class – это не только представительский седан, рассчитанный на самую богатую публику. На данной модели Mercedes демонстрирует свои самые передовые технологии. В том числе и в области борьбы с посторонними звуками в салоне.

В арсенал “антизвукового оружия” Mercedes S-Class входят лучшие звукоизолирующие материалы, пневматическая подвеска и двойное стекло. Отдельно стоит отметить систему, которая умеет читать дорогу впереди и заранее настраивать подвеску под соответствующие дорожные условия.

Audi A8 – один из главных конкурентов Mercedes S-Class. В том числе, с точки зрения комфорта в салоне. Когда речь идет об образцовой звукоизоляции интерьера, мало найдется равных представительскому лимузину A8.

Одно из главных преимуществ A8 – гибридная силовая установка, которая позволяет трогаться на электрической тяге в полной тишине.

Более того, автомобиль не досаждает посторонними шумами на высоких скоростях. А в городских условиях его кабина тиха, как украинская ночь.