Уполномоченные банки поставили новый рекорд по программе "5-7-9%"

За последнюю неделю уполномоченные банки по Программе «Доступные кредиты 5-7-9%» заключили 305 новых договоров на свыше миллиарда (1,031 млрд) гривен, это очередная рекордная сумма за период реализации программы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В целом уже заключены 3238 соглашений на общую сумму 7,8 млрд грн. Больше всего в следующих отраслях:

60% – сельское хозяйство;

14% – промышленная переработка;

14% – торговля и производство.

Области – лидеры по суммам кредитования:

Харьковская обл. (8%);

Львовская (7%);

Киевская (6%).

“У нас есть очередной рекорд в рамках реализации программы 5-7-9%: впервые за прошлую неделю бизнесу профинансировано более 1 млрд грн. Такой результат свидетельствует об оживлении предпринимательской деятельности и подтверждает растущий спрос на государственные программы поддержки”, – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Справка Finance.ua:

Банки по итогам августа были готовы кредитовать население в среднем под 35,6% годовых, самые низкие ставки по новым кредитам в гривне – в столичном регионе.

Украинские банки ожидают, что в III квартале 2020 года возобновится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся. В то же время качество кредитных портфелей ухудшится.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.