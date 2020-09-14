Уполномоченные банки поставили новый рекорд по программе "5-7-9%"

За последнюю неделю уполномоченные банки по Программе «Доступные кредиты 5-7-9%» заключили 305 новых договоров на свыше миллиарда (1,031 млрд) гривен, это очередная рекордная сумма за период реализации программы.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В целом уже заключены 3238 соглашений на общую сумму 7,8 млрд грн. Больше всего в следующих отраслях:
Области – лидеры по суммам кредитования:
“У нас есть очередной рекорд в рамках реализации программы 5-7-9%: впервые за прошлую неделю бизнесу профинансировано более 1 млрд грн. Такой результат свидетельствует об оживлении предпринимательской деятельности и подтверждает растущий спрос на государственные программы поддержки”, – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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