Доплаты пенсионерам: правительство определило категории украинцев, которые будут получать дополнительные деньги

Правительство установило дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 и 80 лет, а также решило перечислять денежную помощь ежегодно со следующего года.

Такое решение приняли во время заседания Кабмина 16 сентября, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

В Минфине прогнозируют, что на реализацию законопроекта нужно 4,5 млрд грн.

Пенсионные выплаты в 2021 году повысят для отдельных категорий:

ежемесячная компенсационная выплата до 400 грн пенсионерам старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней зарплаты;

ежемесячная выплата до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней зарплаты.

Также с 2021 года 1 марта станет постоянной датой индексации пенсий.

“Такой шаг правительства позволит адресно повысить минимальные пенсионные гарантии – это для более чем 1 млн пенсионеров, которые сейчас имеют стаж не менее 20 для женщины, 25 страхового стажа для мужчины, с сегодняшних 1712 грн до 2,5 тыс. грн. То есть фактически мы повышаем для этой категории пенсионеров пенсионные выплаты на 46%, что, я считаю, является таким хорошим и беспрецендентным шагом. Второе, что предлагается этим постановлением – мы продолжаем в 2021 году выплату ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста. Это та программа, которую мы ввели с вами в этом, 2020 году. Мы предлагаем несколько расширить круг ее получателей”, – добавила министр.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен.

В Минсоцполитики разъяснили, что ближайшее повышение пенсий должно произойти 1 декабря: на эту дату запланировано очередное, уже третье в этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума (ПМ) для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров.

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