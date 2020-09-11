0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 203 0

Доплаты пенсионерам: правительство определило категории украинцев, которые будут получать дополнительные деньги

Доплаты пенсионерам: правительство определило категории украинцев, которые будут получать дополнительные деньги

Правительство установило дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 и 80 лет, а также решило перечислять денежную помощь ежегодно со следующего года.

Такое решение приняли во время заседания Кабмина 16 сентября, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

В Минфине прогнозируют, что на реализацию законопроекта нужно 4,5 млрд грн.

Пенсионные выплаты в 2021 году повысят для отдельных категорий:

  • ежемесячная компенсационная выплата до 400 грн пенсионерам старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней зарплаты;
  • ежемесячная выплата до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней зарплаты.

Также с 2021 года 1 марта станет постоянной датой индексации пенсий.

“Такой шаг правительства позволит адресно повысить минимальные пенсионные гарантии – это для более чем 1 млн пенсионеров, которые сейчас имеют стаж не менее 20 для женщины, 25 страхового стажа для мужчины, с сегодняшних 1712 грн до 2,5 тыс. грн. То есть фактически мы повышаем для этой категории пенсионеров пенсионные выплаты на 46%, что, я считаю, является таким хорошим и беспрецендентным шагом. Второе, что предлагается этим постановлением – мы продолжаем в 2021 году выплату ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста. Это та программа, которую мы ввели с вами в этом, 2020 году. Мы предлагаем несколько расширить круг ее получателей”, – добавила министр.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен.
  • В Минсоцполитики разъяснили, что ближайшее повышение пенсий должно произойти 1 декабря: на эту дату запланировано очередное, уже третье в этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума (ПМ) для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.