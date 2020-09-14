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При каких условиях прекращается регистрация безработного в Службе занятости

При каких условиях прекращается регистрация безработного в Службе занятости

В Государственную службу занятости часто поступает вопрос относительно оснований, по которым ведомство может прекратить регистрацию безработного.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЗУ в FACEBOOK.

Есть ряд причин, по которым центр занятости прекращает регистрацию безработного.

Самые распространенные причины:

  • трудоустройство или поступление на обучение по дневной форме;
  • восстановление на работе по решению суда, вступившему в законную силу;
  • подача безработным письменного заявления о снятии его с регистрации или отказа от услуг службы занятости;
  • двукратного отказа от предложений подходящей работы;
  • непосещение без уважительных причин центра занятости в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о таком посещения (наличие уважительных причин подтверждается соответствующими документами).

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Кроме того, служба занятости может снять с учета безработного, если тот дважды отказался от предложения подходящей работы и при этом он ищет работу впервые и не имеет профессии (специальности).

Такой же итог будет, если в ведомстве установят, что лицо подало недостоверные данные и документы, на основании которых ему был предоставлен статус безработного и назначены выплаты на случай безработицы;

Больше причин для снятия безработного с регистрации можно найти по ссылке: https://is.gd/5TTOXF

Справка Finance.ua:

  • За период действия карантина (с 12 марта по 31 августа 2020 года) статус
    безработного получили 446 тыс. человек, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • При этом в последнее время количество зарегистрированных безработных
    стабилизировалось. Так, в апреле обратились за помощью в трудоустройстве и получили статус безработного 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне – 75 тыс. человек, а в августе – 48 тыс. лиц.
По материалам Finance.UA
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