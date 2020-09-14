При каких условиях прекращается регистрация безработного в Службе занятости

В Государственную службу занятости часто поступает вопрос относительно оснований, по которым ведомство может прекратить регистрацию безработного.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЗУ в FACEBOOK.
Есть ряд причин, по которым центр занятости прекращает регистрацию безработного.
Самые распространенные причины:
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Кроме того, служба занятости может снять с учета безработного, если тот дважды отказался от предложения подходящей работы и при этом он ищет работу впервые и не имеет профессии (специальности).
Такой же итог будет, если в ведомстве установят, что лицо подало недостоверные данные и документы, на основании которых ему был предоставлен статус безработного и назначены выплаты на случай безработицы;
Больше причин для снятия безработного с регистрации можно найти по ссылке: https://is.gd/5TTOXF
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