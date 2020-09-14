Банк обязан выполнить поручение клиента на уплату налогов в день его поступления.

Об этом сообщает ГНС в Ивано-Франковской области.

В какой срок банк должен выполнить поручение клиента:

банк обязан выполнить поручение клиента, содержащееся в расчетном документе, который поступил в течение операционного времени банка, в день его поступления;

в случае поступления расчетного документа клиента по истечении операционного времени банк обязан выполнить поручение клиента не позднее следующего рабочего дня.

“Также с целью создания благоприятных условий для налогоплательщиков с 03.08.2020 участник системы электронных платежей Национального банка Украины Государственная казначейская служба Украины ЭАП (код банка 899998) работает в режиме 23/7”, – сообщают в ГНС.

Это означает, что дата банковского дня в СЭП в рабочие дни при пятидневной рабочей неделе будет соответствовать календарной дате, а в выходные дни, праздничные и нерабочие дни, определенные законодательством Украины – календарной дате первого рабочего (операционного) дня после них.

“Данные о поступлении налогов, сборов, других платежей в бюджет через СЭП отображаются в интегрированной карточке плательщика и в реестре поступлений и возвратов контролирующим органом по месту его нахождения на налоговом учете в день получения от органов Казначейства сведений о зачислении и возврате излишне уплаченных платежей в виде электронного реестра расчетных документов”, – добавляют налоговики.

Справка Finance.ua:

Система электронных платежей Национального банка Украины перешла на расширенный регламент работы с 3 августа 2020 года.

Участники СЭП смогут осуществлять межбанковский перевод средств через платежную систему с 01:00 до 24:00.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫