Банк обязан выполнить поручение клиента на уплату налогов в день его поступления.
Об этом сообщает ГНС в Ивано-Франковской области.
В какой срок банк должен выполнить поручение клиента:
“Также с целью создания благоприятных условий для налогоплательщиков с 03.08.2020 участник системы электронных платежей Национального банка Украины Государственная казначейская служба Украины ЭАП (код банка 899998) работает в режиме 23/7”, – сообщают в ГНС.
Это означает, что дата банковского дня в СЭП в рабочие дни при пятидневной рабочей неделе будет соответствовать календарной дате, а в выходные дни, праздничные и нерабочие дни, определенные законодательством Украины – календарной дате первого рабочего (операционного) дня после них.
“Данные о поступлении налогов, сборов, других платежей в бюджет через СЭП отображаются в интегрированной карточке плательщика и в реестре поступлений и возвратов контролирующим органом по месту его нахождения на налоговом учете в день получения от органов Казначейства сведений о зачислении и возврате излишне уплаченных платежей в виде электронного реестра расчетных документов”, – добавляют налоговики.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде хотят уравнять ставки акцизного налога на топливоВчера, 10:45 - 1500 23
Roshen купила дворец культуры в Киеве, чтобы создать новый концертный залВчера, 09:37 - 1036 7
СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставкамиВчера, 14:00 - 2899 5
За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделкуВчера, 15:32 - 1600 4
Федоров хочет запустить проект по массовой ликвидации ненужных справокВчера, 12:30 - 781 4
СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставкамиВчера, 14:00 - 2899 5
"Киевстар" поможет МФО проверять клиентовВчера, 11:30 - 2598 3
За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделкуВчера, 15:32 - 1600 4
Кабмин расширил возможности е-паспортаВчера, 15:00 - 1600
В Раде хотят уравнять ставки акцизного налога на топливоВчера, 10:45 - 1500 23
Apple представила новый iPad і iPad AirВчера, 10:10 - 231 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 2478 8
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 556
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 472
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 606 3