Киев готов начать отопительный сезон раньше - Кличко

Столичная теплосеть готова к началу отопительного сезона досрочно, если в этом будет необходимость. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“Технически город уже готово к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго” провели проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6,5 тысячи повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Подчеркну, что именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено”, – сказал Кличко.

Он также отметил, что город готов оказать необходимую помощь управляющим компаниям, ОСМД и другим жилым объединением, чтобы они смогли вовремя вступить в отопительный сезон.