Что будет с ценами на съемное жилье в Киеве

Из года в год осенью в Киеве поднимались цены на аренду квартир. Обычно такую динамику вызывают два фактора: студенты приезжают на учебу, а оживление деловой активности подтягивает в столицу работников из регионов. Но в 2020 году все изменил карантин. Об этом пишет Сегодня.
Рынок аренды недвижимости замер в разгар карантина и только в июле стал подавать признаки жизни. Тысячи украинцев, которых уволили с работы, так и не смогли трудоустроиться и уехали из арендованных квартир.
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“Если в среднем по Киеву в докарантинный период было около 30 тысяч [свободных] квартир, то в июле уже около 50 тысяч”, – говорит эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий.
Если в начале карантина некоторые владельцы квартир шли на уступки арендаторам, например отсрочивали платежи или снижали их, то теперь поблажки закончились. Цены снова стали такими же, как в докарантинные времена. Например, однокомнатную квартиру с современным ремонтом, техникой и мебелью предлагают за 12 тысяч гривен в месяц.
Ранее Finance.ua сообщал о том, что 50% квартир в новостройках приобретаются для инвестирования.
Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
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