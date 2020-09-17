Украинцам разъяснили, как не переплачивать за газ

Облгазы начали выставлять потребителям счета с крупной суммой задолженности, которую не указывали ранее. При этом потребителям угрожают отключением газоснабжения в случае неуплаты.

Об этом пишет ГазПравда.

Так называемые “температурные” коэффициенты облгазы стали начислять, начиная с 2018 года. Однако, при переходе к другому поставщику, облгазы выставляют задолженность с учетом коэффициентов, начиная аж с 2015 года.

Облгазы считают, что люди потребляют больше газа, чем накручивает счетчик. Однако против такой практики выступают как потребители, так и регулятор. Потому что потери “от сжатия газа” уже заложены в тариф. Поэтому бытовые потребители должны платить сугубо по счетчику.

В случае смены поставщика газа и начисления “температурных” коэффициентов за период с 2015 года предлагают следующие действия:

обратиться в контакт-центр поставщика газа по телефону или по электронной почте для получения разъяснения: за что именно, и за какой период вам начислен долг;

отправить вашему поставщику газа претензию о незаконности указанных начислений с требованием проведения пересчета;

дождаться ответа от поставщика на претензию. Если поставщик не решит вашу проблему и не проведет перерасчет, необходимо направить жалобы в НКРЭКУ и Госпродпотребслужбу;

подавать заявление в суд и требовать обязать поставщика устранить нарушения и произвести перерасчет незаконных начислений в судебном порядке.

Справка Finance.ua:

Специалисты “Киевгаза” собрали предложения и замечания потребителей, добавили больше функциональности, и уже в этом месяце клиенты получат новую платежку.

Потребители газа, которые оказались без поставщика, в течение трех месяцев будут в привилегированных условиях.

Механизм смены поставщика газа в условиях открытия рынка газа для населения максимально упрощен.

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