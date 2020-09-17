Украинцам разъяснили, как не переплачивать за газ

Облгазы начали выставлять потребителям счета с крупной суммой задолженности, которую не указывали ранее. При этом потребителям угрожают отключением газоснабжения в случае неуплаты.
Об этом пишет ГазПравда.
Так называемые “температурные” коэффициенты облгазы стали начислять, начиная с 2018 года. Однако, при переходе к другому поставщику, облгазы выставляют задолженность с учетом коэффициентов, начиная аж с 2015 года.
Облгазы считают, что люди потребляют больше газа, чем накручивает счетчик. Однако против такой практики выступают как потребители, так и регулятор. Потому что потери “от сжатия газа” уже заложены в тариф. Поэтому бытовые потребители должны платить сугубо по счетчику.
В случае смены поставщика газа и начисления “температурных” коэффициентов за период с 2015 года предлагают следующие действия:
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