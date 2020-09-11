В ответ на постановление НБУ платежная система GlobalMoney тестирует идентификацию кошельков при помощи bankID

Вчера Национальный банк Украины опубликовал информацию об изменениях в системе регулирования электронных денег. В рамках подготовки к полноценному внедрению постановления НБУ ведущий оператор рынка платежная система GlobalMoney внедрила в тестовом режиме возможность идентификации кошельков при помощи bankID.
«Сейчас в мобильном электронном кошельке Global24 могут пройти идентификацию клиенты Приватбанка, Монобанка, банка Пивденный и еще нескольких банков-партнеров с общей клиентской базой более 25 млн физических лиц. В ближайшее время планируется внедрение bankID НБУ для покрытия максимального количества клиентов». – сообщает пресс-служба компании GlobalMoney.
Напомним, 14 сентября на сайте НБУ было опубликовано Постановление No133 «Об утверждении Изменений к Положению об электронных деньгах». Это постановление предусматривает поднятие лимитов на суммы, находящиеся на пополняемых электронных кошельках пользователей, с 14 000 до 400 000 тысяч гривен. При этом вводится обязательная идентификация пользователей кошельков.
Вводятся дополнительные требования к банкам-эмитентам электронных денег для повышения уровня защиты пользователей. Так же изменения коснулись и порядка прохождения операций.
Отметим, что положения Постановления начнут работать только через 6 месяцев, а за это время участники рынка должных будут доработать техническую часть, разработать необходимые документы, а также внести предложения об изменениях в правила электронных денег.
В GlobalMoney подчеркнули, что на данный момент система электронных денег работает в штатном режиме в рамках действующего законодательства. Каждый пользователь будет заранее оповещен об изменениях, но уже сейчас может пройти идентификацию.
на рынке с 2009 года и сконцентрирована на работе с операторами мобильной связи, торговыми сетями, банками и другими финансовыми учреждениями. Более 80% украинских электронных кошельков созданы в рамках системы электронных денег GlobalMoney. Среди партнеров компании GlobalMoney – банки ПриватБанк, Монобанк, банк Альянс; операторы Vodafone, Киевстар, Лайфселл, Укрпочта, розничная сеть АЛЛО, сеть заправочных станций WOG и другие.
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