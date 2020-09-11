Украина выиграла у России суд по продаже Проминвестбанка

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить заявление российской госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) о том, что Украина в лице Министерства юстиции должна остановить принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка, которые были зарегистрированы на ВЭБ.РФ, и не совершать любые эквивалентные действия в отношении акций Проминвестбанка.
Как сообщает Finbalance, Киевский апелляционный суд согласился с доводами Минюста, что решение арбитра Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма было вынесено по спору, который не подпадает под условия арбитражного соглашения, а значит, “арбитр не имел юрисдикции выносить решения против государства Украина в этом деле”.
Кроме того, суд подчеркнул, что Украина была лишена возможности развернуто изложить свою позицию по делу из-за не зависящих от нее причин и которые и не могли быть ею устранены.
При этом, судьи посчитали, что признание и исполнение этого решения Стокгольмского арбитража “противоречит публичному порядку Украины”.
В суде также подчеркнули, что признание и обращение к выполнению решения арбитра препятствует государству обеспечить исполнение арбитражного решения Арбитражного суда Гааги по иску ООО “Эверест Истейт” и других против Российской Федерации.
Напомним, 11 февраля 2020 года Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка к отделу принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы, запретив проведение аукциона по продаже 97,7726% акций ПИБа, который должен был состояться в тот же день.
Как известно, в августе 2019 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между российским Внешэкономбанком (ВЭБ) и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации — “Проминвестбанка” (ПИБ) — запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.
14 августа 2019 года Хозяйственный суд города Киева оставил без рассмотрения исковое заявление “Проминвестбанка” к фондовой бирже ПФТС о признании противоправным и прекращении проведения аукциона и предоставил истцу пятидневный срок для устранения недостатков искового заявления.
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