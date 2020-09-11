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Начисляется ли пеня за неуплату налогов во время карантина

Начисляется ли пеня за неуплату налогов во время карантина

Штрафные санкции и пеня в случае нарушения налогового законодательства в течение действия карантина не применяются.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

“За нарушения налогового законодательства, совершенные в течение периода с 01 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), штрафные санкции не применяются”, – говорится в сообщении.

Однако начисляются санкции за:

1. Нарушение требований к договорам долгосрочного страхования жизни или договоров страхования в пределах негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе страхования дополнительной пенсии.

2. Отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, без согласия контролирующего органа.

3. Нарушение требований законодательства в части:

  • учета, производства, хранения и транспортировки топлива, спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий;
  • целевого использования горючего, спирта этилового налогоплательщиками;
  • оборудование акцизных складов расходомерами – счетчиками и/или равномерами-счетчиками;
  • осуществление функций, определенных законодательством в сфере производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, горючего;
  • осуществление субъектами хозяйствования операций по реализации горючего или спирта этилового без регистрации таких субъектов плательщиками акцизного налога;
  • нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы.

В течение периода с 01 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), налогоплательщикам не начисляется пеня, а начисленная, но не уплаченная за этот период пеня подлежит списанию.

Справка Finance.ua:

  • 6 июля в Украине вступил в силу закон, согласно которому банкам запрещено взимать со своих клиентов неустойку за просрочку платежей во время карантина.
  • С 3 июня 2020 года предпринимателям могут списать суммы недоимки, начисленные плательщикам единого взноса (ЕВ) из числа ФЛП (кроме предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения) и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

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По материалам Finance.UA
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