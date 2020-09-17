Автомобили Volvo смогут очищать воздух перед поездкой

Компания Volvo Cars представила первую в мире технологию обеспечения качества воздуха премиум-класса в своих автомобилях.

По словам разработчиков, новая система позволит водителям и пассажирам дышать чистым и здоровым воздухом внутри своих машин и очищать воздух в кабине перед поездкой.

Новая технология Advanced Air Cleaner работает благодаря специальному датчику, который измеряет уровень PM 2,5 внутри кабины. Усовершенствованный очиститель воздуха удаляет мелкие частицы из салона благодаря фильтру на основе синтетического волокна и ионизации. Таким образом, до 95% всех частиц PM 2,5 не попадают в салон.