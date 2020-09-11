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В Украине участились случаи блокирования регистрации НДС накладных, – ЕБА

В Украине участились случаи блокирования регистрации НДС накладных, – ЕБА

В Украине в последнее время участились случаи блокирования регистрации НДС накладных и расчетов корректировки к ним, сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) со ссылкой на данные представителей бизнеса. В подавляющем большинстве причины блокировки не указываются.

Не отмечается также, какие именно дополнительные документы нужны для разблокировки таких накладных или расчетов корректировки. В качестве примера в решении проблемы может быть указано отсутствие кода Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности или кода вида деятельности в таблицах данных налогоплательщика.

Более того, таблицы содержат именно те коды, которые якобы отсутствуют.

При этом указано, что критерии рискованности плательщика НДС утверждены постановлением Кабмина №1165, которое содержит ряд противоречивых норм, в том числе предоставляет возможность Государственной налоговой службе (ГНС) в ручном режиме блокировать регистрацию налоговых накладных.

“Кроме того, при блокировании накладной в решениях ГНС не отмечается, в чем именно заключается рискованность налогоплательщика. При этом все последующие накладные налогоплательщика в автоматическом режиме блокируются, и компания в автоматическом режиме получает квитанции об остановке регистрации всех налоговых накладных/расчетов корректировки”, – говорят в ЕБА.

По информации представителей украинского бизнеса, блокировка происходит даже тех накладных, которые не относятся к той операции, которая, по мнению контролирующего органа, является рискованной без объяснения причины.

По материалам УБР
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