Roshen купила дворец культуры в Киеве, чтобы создать новый концертный зал

Корпорация Roshen приобрела за 66,37 миллиона гривен киевский дворец культуры С.П.Королева для создания многофункционального концертного зала международного класса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Дворец культуры имеет площадь 5727,2 кв.м., и находится по адресу – ул. Василенко, 15а.
“В качестве места расположения нового концертного зала рассматривалось несколько участков, каждый из которых имел свои плюсы и минусы. Оптимальным местом для нового концертного зала стал выставленный на продажу через SETAM Дворец культуры С.П.Королева”, – говорится в сообщении.
Также в Roshen заявляет, что в Киеве нет современного концертного зала международного уровня, а имеющиеся “физически и морально устарели”.
В ближайшее время Корпорация проведет презентацию проекта, где будет предоставлена подробная информация.
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