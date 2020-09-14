Samsung выступит единственным производителем Snapdragon 875

В декабре этого года компания Qualcomm намерена представить свой новый флагманский мобильный процессор, который вероятно получит название Snapdragon 875. Как сообщают корейские СМИ, компания Samsung Semiconductor Company смогла предложить компании Qualcomm более выгодные условия контракта по сравнению с TSMC и будет производить всю партию флагманских чипсетов.
Samsung Semiconductor Company является подразделением Samsung Electronics. Эта компания является крупнейшим в мире производителем полупроводниковой продукции на протяжении последних 20 лет. Эта сделка позволит корейскому технологическому гиганту укрепить свои позиции на рынке полупроводников. Отмечается, что сделка затрагивает все процессоры Snapdragon 875, которые планируется выпустить для разнообразных мобильных устройств, и за этот заказ Qualcomm заплатит от $850 млн до $1 млрд.
Как ожидается, готовые флагманские смартфоны на базе чипсета Snapdragon 875 будут анонсированы в начале следующего года.
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