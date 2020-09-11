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Снижение НДС для аграриев увеличит число налогоплательщиков и суммы налогов, — эксперт

Снижение НДС для аграриев увеличит число налогоплательщиков и суммы налогов, — эксперт

Снижение ставки НДС для производителей сельхозпродукции неизбежно приведет к легализации расчетов и доходов. Верховной Раде осталось лишь принять соответствующий законопроект.

Об этом пишет UNN со ссылкой на экономиста инвестиционного департамента FAO Андрея Ярмака.

Многие страны ЕС сохраняют довольно низкие ставки НДС — на уровне 7-11%. При этом дотируют сельское хозяйство и в связи с кризисом предоставляют производителям дополнительные налоговые преференции. Например, правительство Германии снизило НДС с 19% до 16% на все товары сроком на полгода — до декабря 2020 года. Таким образом в стране пытаются стимулировать потребление и поддержать отрасли, которые наиболее пострадали от пандемии.

В Латвии с начала 2018 года продолжается налоговый эксперимент для производителей сельхозпродукции — ставку НДС снизили с 21% до 5%. Уже за первые полгода число налогоплательщиков увеличилось на 4%, а оборот денег в овощеводстве и плодоводстве — на 9%. Такой режим действует до конца 2020 года. По мнению экономиста инвестиционного департамента FAO Андрея Ярмака, снижение ставки НДС стимулирует детенизацию агропроизводства: “Легализация расчетов и доходов существенно упростит ведение бизнеса и снизит его риски. Кроме того, упростится доступ к финансированию”.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Украинские аграрии и профильные ассоциации неоднократно призывали депутатов ускорить его рассмотрение.

В частности, закон №3656 предлагает снизить НДС с 20% до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

Ожидается, что законопроект стимулирует детенизацию АПК, создаст равные налоговые условия для агропроизводителей, позволит им увеличить расходы на обновление техники и развитие хозяйств. Этот шаг призван несколько компенсировать потерю оборотных средств в результате отмены спецрежима НДС в 2017 году.

По материалам Дело
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