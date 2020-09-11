Mercedes-Benz сможет чинить автомобили удалённо

Вскоре для того, чтобы побыстрее справиться с неисправностью автомобилей Mercedes-Benz, не потребуется ехать к дилеру.
Личное присутствие инженеров заменят менее квалифицированные рабочие, которые приедут к машине и при помощи очков дополненной реальности Hololens 2 проведут осмотр и ремонт авто.
Работает новая система Mercedes-Benz Virtual Remote Support довольно просто: в режиме реального времени эксперт удалённо даёт советы, на что следует обратить внимание при диагностике, а если что-то будет непонятно — при помощи специального устройства «нарисует» на диагностируемом авто стрелки или схему.
Сообщается, что система находилась в процессе тестирования более двух лет в США и теперь готова начать развёртывание в дилерской сети Mercedes-Benz USA.
Ожидается, что новая технология позволит компании увеличить пропускную способность мастерских, тем самым повысив уровень удовлетворённости клиентов.
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