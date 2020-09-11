Почту Италии оштрафовали на 5 млн евро за ненадлежащую доставку писем

Почту Италии оштрафовали на 5 млн евро – максимальную возможную сумму – за то, что она нарушала правила доставки заказных писем.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Письма, отправленные как заказные, курьер должен был бы передавать адресатам в руки. На практике нередко почта оставляла лишь сообщение о письме, приглашая прийти за ним в отделение.

Регуляторный орган установил, что это нарушает права потребителей, потому что адресаты вынуждены тратить дополнительное время и усилия, чтобы забрать письмо, которое им должны были принести домой.

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В решении указывают, что, учитывая существенность нарушения, частоту такой практики и объем неудобств, созданных для потребителей, наложили штраф в максимально возможном размере.

Перед этим длительное время поступали жалобы людей на то, что им вместо письма оставляют сообщение о его доставке – хотя они точно были дома и должны были бы услышать звонок курьера.

Несмотря на то, что сумма штрафа – максимальная, это не очень существенная цифра для компании. В 2019 году ее обороты составляли около 3,4 млд евро.