Почту Италии оштрафовали на 5 млн евро за ненадлежащую доставку писем

Почту Италии оштрафовали на 5 млн евро – максимальную возможную сумму – за то, что она нарушала правила доставки заказных писем.
Об этом сообщает Corriere della Sera.
Письма, отправленные как заказные, курьер должен был бы передавать адресатам в руки. На практике нередко почта оставляла лишь сообщение о письме, приглашая прийти за ним в отделение.
Регуляторный орган установил, что это нарушает права потребителей, потому что адресаты вынуждены тратить дополнительное время и усилия, чтобы забрать письмо, которое им должны были принести домой.
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В решении указывают, что, учитывая существенность нарушения, частоту такой практики и объем неудобств, созданных для потребителей, наложили штраф в максимально возможном размере.
Перед этим длительное время поступали жалобы людей на то, что им вместо письма оставляют сообщение о его доставке – хотя они точно были дома и должны были бы услышать звонок курьера.
Несмотря на то, что сумма штрафа – максимальная, это не очень существенная цифра для компании. В 2019 году ее обороты составляли около 3,4 млд евро.
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