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"5-7-9%": За последнюю неделю банки выдали в 1,6 раза больше кредитов

"5-7-9%": За последнюю неделю банки выдали в 1,6 раза больше кредитов

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 305 кредитов на общую сумму в 1,031 миллиарда гривен, что больше в 1,6 раза, чем за предыдущую неделю (330 кредитов на 652 миллиона).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 305 кредитов на общую сумму в более чем миллиард (1,031 миллиарда) гривен. 84% (865 миллиона гривен) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию ранее выданных кредитов. 14% (140 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И займы на пополнение оборотных средств составляют 2% (66,244 миллиона гривен)”, – сообщают в Минфине.

О чем свидетельствуют данные:

  • с момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 3238 займов на общую сумму в 7,813 миллиарда гривен;
  • из них 6,334 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования полученных займов;
  • 1,255 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции;
  • 223,87 миллиона гривен – на пополнение оборотных средств.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в рамках программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса «5-7-9%» до конца 2020 года планируют выдать займы на более 9 млрд грн.
  • Кредит в рамках Программы можно получить в АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «АЛЬЯНС БАНК», АО «КРЕДОБАНК», ПАО «БАНК ВОСТОК», АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «ТАСКОМБАНК», АО «Альфа-банк», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК», АО «ПОЛИКОМБАНК» АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», а также, соответственно, КредитВест Банк и ОТП Банк.

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По материалам Finance.UA
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