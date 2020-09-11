"5-7-9%": За последнюю неделю банки выдали в 1,6 раза больше кредитов

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 305 кредитов на общую сумму в 1,031 миллиарда гривен, что больше в 1,6 раза, чем за предыдущую неделю (330 кредитов на 652 миллиона).
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 305 кредитов на общую сумму в более чем миллиард (1,031 миллиарда) гривен. 84% (865 миллиона гривен) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию ранее выданных кредитов. 14% (140 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И займы на пополнение оборотных средств составляют 2% (66,244 миллиона гривен)”, – сообщают в Минфине.
О чем свидетельствуют данные:
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