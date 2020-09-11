Польские следователи нашли в тайниках у экс-главы Укравтодора наличные на миллион евро

Следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили неизвестное до сих пор имущество, которое скрывал бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска и экс-глава Укравтодора Славомир Новак.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Polsat News.
Агенты антикоррупционного бюро в ходе следственных действий обнаружили среди прочего деньги в разных валютах (свыше 536 тыс. евро, 470 тыс. долларов и 30 тыс. злотых) – в общей сложности более 4 млн злотых, часть из них хранилась в двух специальных тайниках, которые были подготовлены для хранения денег.
Новые доказательства позволили изъятие и других составляющих имущества, которым владел бывший министр. Были изъяты две квартиры стоимостью в 2 млн злотых, которые должны были быть приобретены на деньги, полученные от преступлений, и автомобиль марки Land Rover.
Следователи подчеркивают, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Славомиром Новаком.
“Новые выводы показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор” – сказал собеседник телеканала, знакомый с деталями следствия.
Теперь следствие сосредоточено на поиске дополнительных имущественных компонентов, принадлежащих бывшему политику.
Напомним, 22 июля районный суд Варшавы постановил задержать Славомира Новака на три месяца. Бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска, а затем глава украинского дорожного агентства подозревается в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции.
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