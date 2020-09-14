В МВД рассказали об услуге по выбраковке машины: какие нужны документы

Услугу по выбраковке автомобиля предоставляют территориальные сервисные центры МВД.
Об этом рассказали в FACEBOOK.
Субъект обращения лично должен подать или через уполномоченное им лицо (представителя) в центр предоставления административных услуг полный пакет документов, необходимых для получения административной услуги, в бумажном виде.
Стоимость услуги – бесплатно.
Перечень документов, необходимых для получения услуги, а также требования к ним:
Для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения собственника, заверенная в установленном порядке (для организаций с государственной формой собственности — согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом), приказ на назначение ответственного лица, акт на выбраковку.
При похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта), или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела.
Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
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