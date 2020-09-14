В МВД рассказали об услуге по выбраковке машины: какие нужны документы

Услугу по выбраковке автомобиля предоставляют территориальные сервисные центры МВД.

Об этом рассказали в FACEBOOK.

Субъект обращения лично должен подать или через уполномоченное им лицо (представителя) в центр предоставления административных услуг полный пакет документов, необходимых для получения административной услуги, в бумажном виде.

Стоимость услуги – бесплатно.

Перечень документов, необходимых для получения услуги, а также требования к ним:

заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ );

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц — нотариально заверенная доверенность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт) (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения собственника, заверенная в установленном порядке (для организаций с государственной формой собственности — согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом), приказ на назначение ответственного лица, акт на выбраковку.

При похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта), или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела.

Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:

Подача в субъект предоставления административной услуги неполного пакета документов;

несоответствие идентификационных номеров составных частей транспортного средства указанным в представленных документах;

в результате проверки по Единому государственному реестру транспортных средств и автоматизированной базе данных о разыскиваемых транспортных средствах установлено, что транспортное средство находится в розыске или под арестом.

После выбраковки транспортного средства восстановление регистрации будет невозможно.

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