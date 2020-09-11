В 2021 году запустят жилищную программу для 30 тысяч семей

В 2021 году 30 тысяч семей смогут получить собственное жилье за счет госбюджета.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время брифинга.
“Парламентом было принято решение, которое позволяет нам создать институт, который будет осуществлять ипотечное кредитование и покупку жилья в финансовый лизинг. Предполагается, что в следующем году более 30 тысяч семей смогут получить жилье по этой программе», – сказал Марченко.
Напомним, ранее в Национальном банке предлагали правительству ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке.
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
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