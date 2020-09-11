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В 2021 году запустят жилищную программу для 30 тысяч семей

В 2021 году запустят жилищную программу для 30 тысяч семей

В 2021 году 30 тысяч семей смогут получить собственное жилье за счет госбюджета.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время брифинга.

  • В проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены программы по ипотечному кредитованию и приобретению жилья в финансовый лизинг, по которым смогут приобрести жилье тысячи семей.

“Парламентом было принято решение, которое позволяет нам создать институт, который будет осуществлять ипотечное кредитование и покупку жилья в финансовый лизинг. Предполагается, что в следующем году более 30 тысяч семей смогут получить жилье по этой программе», – сказал Марченко.

Напомним, ранее в Национальном банке предлагали правительству ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на начало сентября банки выдали ипотечных кредитов под 10% годовых на 329,2 млн гривен.
  • В программе дешевых ипотечных кредитов участвуют пять банков: ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Правэкс-банк и Кредобанк.
  • Если вас перестали устраивать условия вашей ипотеки или на рынке появились более привлекательные варианты кредитов на приобретение недвижимости, можно попробовать рефинансировать ипотечный кредит.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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По материалам УКРИНФОРМ
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