По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (64,818 млн и 51,652 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (47 и 49), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,04-28,05 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 96 активных заявок по доллару на сумму 116,470 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1000 – 1 000

28,0800 – 70 000

28,0700 – 10 000

28,0500 – 150 000

28,0500 – 120 000

28,0500 – 77 777

28,0400 – 33 333



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9800 – 20 000

28,0000 – 20 000

28,0000 – 10 500

28,0000 – 20 000

28,0300 – 12 000

28,0500 – 5 000

28,0500 – 11 001

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0764 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0318 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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