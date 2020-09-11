По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (64,818 млн и 51,652 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (47 и 49), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,04-28,05 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 96 активных заявок по доллару на сумму 116,470 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1000 – 1 000
28,0800 – 70 000
28,0700 – 10 000
28,0500 – 150 000
28,0500 – 120 000
28,0500 – 77 777
28,0400 – 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,9800 – 20 000
28,0000 – 20 000
28,0000 – 10 500
28,0000 – 20 000
28,0300 – 12 000
28,0500 – 5 000
28,0500 – 11 001
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0764 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0318 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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