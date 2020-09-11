Рынок ритейла в условиях кризиса

По сравнению с прошлыми кризисами, рынок ритейла пока не демонстрирует драматического падения.
Об этом свидетельствуют заявления крупных игроков, присутствовавших на специализированной выставке индустрии ритейла RAU Expo 2020.
Как отмечается, общее предложение качественных торговых помещений в Киеве за полугодие увеличилась на ~5,4% и составило 1584300 м².
Согласно заявлениям девелоперов до конца года ввод в эксплуатацию других ТРЦ не ожидается. На стадии строительства – 10 ТРЦ общей площадью более 747 000 м². Их открытие запланировано в 2021-2023 годах.
По данным международных ритейлеров, которые функционируют в том числе и на украинском рынке, по факту снятия суровых ограничительных мер, уровень продаж в целом по Украине в процентном соотношении (период к периоду) выше, чем в большинстве европейских стран, что вселяет оптимизм по поводу темпов восстановления рынка.
Индекс потребительских настроений:
Настроения населения остановились на показателе чуть выше уровня психологической отметки в 60, что не является драматическим падением по сравнению с прошлыми кризисными периодами.
«Если в ближайшее время новых потрясений не произойдет, то уже с начала следующего года можем рассчитывать на восстановление рынка. А очередные карантинные меры могут только ухудшить ситуацию и спровоцировать стагнацию», – считает Игорь Заболоцкий, ведущий эксперт Colliers International (Украина).
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