Рынок ритейла в условиях кризиса

По сравнению с прошлыми кризисами, рынок ритейла пока не демонстрирует драматического падения.

Об этом свидетельствуют заявления крупных игроков, присутствовавших на специализированной выставке индустрии ритейла RAU Expo 2020.

Как отмечается, общее предложение качественных торговых помещений в Киеве за полугодие увеличилась на ~5,4% и составило 1584300 м².

Согласно заявлениям девелоперов до конца года ввод в эксплуатацию других ТРЦ не ожидается. На стадии строительства – 10 ТРЦ общей площадью более 747 000 м². Их открытие запланировано в 2021-2023 годах.

По данным международных ритейлеров, которые функционируют в том числе и на украинском рынке, по факту снятия суровых ограничительных мер, уровень продаж в целом по Украине в процентном соотношении (период к периоду) выше, чем в большинстве европейских стран, что вселяет оптимизм по поводу темпов восстановления рынка.

Индекс потребительских настроений:

на базе показателя можно спрогнозировать изменения потребительского спроса в будущем;

значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Если показатель превышает 100 пунктов, то в обществе преобладают положительные оценки и все больше потребителей готовы тратить деньги;

в начале 2014 года в результате кризиса, индекс потребительских настроений снизился до уровня 60 пунктов. Снижение происходило в течение 2014 и 2015 года, остановившись на отметке 40 пунктов. Рост показателя начался в конце 2015 года. Однако следующие три года индекс держался в пределах 60 пунктов;

в конце 2018 года индекс стал существенно расти. В сентябре 2019 г. был зафиксирован 12-летний максимум показателя – около 97 пунктов;

замедление роста доходов населения, угасание общественного энтузиазма после выборов повлияло на спад индекса. В феврале 2020 года, перед ситуацией с коронавирусом, индекс составлял около 80 пунктов;

коронавирус и локдаун ускорили снижение показателя. По состоянию на июль, индекс потребительских настроений был на уровне 66 пунктов.

Настроения населения остановились на показателе чуть выше уровня психологической отметки в 60, что не является драматическим падением по сравнению с прошлыми кризисными периодами.

«Если в ближайшее время новых потрясений не произойдет, то уже с начала следующего года можем рассчитывать на восстановление рынка. А очередные карантинные меры могут только ухудшить ситуацию и спровоцировать стагнацию», – считает Игорь Заболоцкий, ведущий эксперт Colliers International (Украина).